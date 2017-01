Das Wertungsblitz Januar entschied Dr. Mathias Krause mit fünf (von sechs möglichen) Punkten für sich. Zweiter wurde Jürgen May (beide SV 1930 Hockenheim) mit 4,5 Punkten vor Diana Träutlein (SSC Altlußheim) mit 2,5 Punkten. In der Gesamtwertung führt weiterhin Titelverteidiger Dr. Mathias Krause mit 36 von 40 möglichen Wertungspunkten.

Heute beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Um 20 Uhr wird die dritte Runde der Stadtmeisterschaft ausgetragen: Dr. Christian Günther (SG Turm Albstadt 1902) - Dr. Mathias Krause (SV 1930 Hockenheim), Jürgen Möldner (SK Landau 1908) - Manfred Werk, Sven Schnetter - Gerold Rocholz (alle SV 1930 Hockenheim), Dennis Brucker (vereinslos) - Christian Würfel sowie Jürgen May (beide SV 1930 Hockenheim) - Cahit Gürgüc (vereinslos). Spielfrei ist Marvin Baumgärtner (SV 1930 Hockenheim).

Am Sonntag, 22. Januar, findet in der Verbandsliga Nordbaden der vorverlegte Kampf zwischen Tabellenführer Hockenheim II und dem Dritten, der 2. Mannschaft der Karlsruher Schachfreunde 1853 statt. Spielbeginn ist um 10 Uhr bei der Arbeiterwohlfahrt Karlsruhe im 50 Plus, Adlerstraße 33.

Zuschauer und Gastspieler sind jederzeit sehr willkommen. mw