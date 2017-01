Ehemalige zurück auf der Gauß-Bühne

Mit zwei fünften Klassen hat das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium am 9. Dezember 1966 seinen Betrieb als Ableger des Schwetzinger Hebel-Gymnasiums aufgenommen. Die beiden Klassen bestanden aus 75 Schülern, die Lehrer waren vom Hebel-Gymnasium zugeordnet. Im Dezember des gleichen Jahres erfolgte die Einrichtungsverfügung des Kultusministeriums und damit wurde die Einrichtung zum eigenständigen "Progymnasium Hockenheim".

Im Schuljahr 1969/70 unterrichteten 18 Lehrer die damals 13 Klassen. 1971 wurde eine 11. Klasse eingerichtet, die Schule war damit ein "voll ausgebautes Gymnasium". 1972 folgte die Namensgebung Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Schulleiter war Alfons Keppler (1971 bis 1985). Heute, fünf Jahrzehnte später, besuchen 878 Schüler das Gymnasium. Das Lehrerkollegium umfasst 90 Personen, die Klassenzahl stieg seit der Gründung von zwei auf 38. Der Rektor heißt seit fast zehn Jahren Joachim Kriebel. Zwischen Keppler und Kriebel wurde das Gauß über 20 Jahre lang von Dr. Walter Weidner umsichtig und erfolgreich geführt.

Aushängeschild der Stadt

In den 50 Jahren seines Bestehens hat sich das Hockenheimer Gymnasium einen hervorragenden Ruf erworben, sowohl was die schulische Ausbildung als auch die hochkarätigen Veranstaltungen auf kulturellem Gebiet anbelangt. Das Gauß bereichert das Hockenheimer Kulturleben enorm und ist längst zu einem Aushängeschild der Rennstadt geworden. Klar, dass das Gauß im Jubiläumsschuljahr 2016/17 neben den eh schon qualitativ hochwertigen Veranstaltungen noch eine Schippe drauflegt und auch das Besondere bietet.

Das Jubiläum begann eigentlich schon zum Ende des vergangenen Schuljahres mit dem Schulfest, bei dem, dem Anlass entsprechend, T-Shirts und Tassen zum 50. angeboten wurden. Das erste Highlight folgte in der Stadthalle: Die Aufführung von Carl Orffs "Carmina Burana" mit über 250 Akteuren (Sänger und Musiker) - nicht nur für Schulleiter Joachim Kriebel eine "grandiose Aufführung." Ein weiterer Höhepunkt war "Gauß leuchtet", als die Gruppe Pendeloque das imposante Gebäude im Herzen der Rennstadt sehenswert illuminierte.

Joachim Kriebel freut sich im Gespräch mit unserer Zeitung über die Erfolge der beiden Veranstaltungen. Er unterstreicht die Verbundenheit zwischen Schule und Stadt, die bei "Gauß leuchtet" mit einem Laserstrahl von der Zehntscheune auf die Gauß-Fassade optisch eindrucksvoll symbolisiert wurde. Für den Schulleiter ist auch erfreulich, dass das Kollegium im Jubiläumsjahr mitziehe und die Veranstaltungen mit trage. Als Beispiel nennt er "Carmina Burana", bei der etliche Lehrer im Chor oder Orchester aktiv mitgewirkt hätten. Für das erste Jubiläumshalbjahr zieht Kriebel eine positive Bilanz. Die Herausforderungen seien erfolgreich gemeistert worden, was für eine funktionierende Schulgemeinschaft spreche.

Jetzt wird durchgeatmet und neue Kräfte werden gesammelt, um nach den Weihnachtsferien das zweite Jubiläumshalbjahr voller Elan und neuen Ideen in Angriff zu nehmen. Und dieses hat wieder viel zu bieten.

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet die Besucher am Freitag, 17. März, in der Stadthalle beim Konzert der SWR-Bigband mit der Gauß-Bigband. Joachim Kriebel bringt in diesem Zusammenhang zum Ausdruck, dass eine solche Veranstaltung, wie auch "Carmina Burana", ohne die tatkräftige Unterstützung durch den Freundeskreis nicht möglich wäre.

Galakonzert mit Ex-Schülern

Hochoffiziell wird es beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen am Donnerstag, 23. März, in der Stadthalle. Die Festrede wird Uwe Schröder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP und ehemaliger Schüler des Gauß-Gymnasiums, halten. Zum Festakt wird auch eine Jubiläumsschrift erscheinen. Diese wird durch die Gauß-Freunde finanziert. Ab sofort (also wieder nach den Ferien) erhältlich ist ein Gauß-Kalender mit Fotos des Gymnasiums, der für 10 Euro im Schul-Shop zu erwerben ist.

Am Freitag, 31. März, wird in der Aula des Gymnasiums die Fotoausstellung "Lebens-Raum-Gauß" eröffnet. Sie gewährt vielfältige Einblicke in das Schulleben, wobei der Schwerpunkt auf der Gegenwart liegt.

Schon heute freut sich Joachim Kriebel auf ein weiteres kulturelles Highlight, dem Galakonzert mit ehemaligen Gauß-Schülern am Samstag, 1. Juli, in der Stadthalle. Zugesagt haben bereits der international bekannte Opernsänger Jochen Schmeckenbecher, Tina Haas, Constatin Rupp, Stefanie Smits, Patricia Wagner und Christiane Ritter. Neben diesen besonderen Jubiläumsveranstaltungen dürfen aber auch die üblichen Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Musikvorspiele oder Portfolio-Präsentationen der 7. Klassen zu bestimmten Themen nicht fehlen.

Die Jubiläumsaktivitäten enden am vorletzten Schultag vor den Sommerferien, am Dienstag, 25. Juli, mit einem nicht alltäglichen Ausflug: Die komplette Schulgemeinschaft macht sich mit dem Sonderzug auf zur Gartenschau in Bad Herrenalb im Nordschwarzwald.

Die ganze Schule fliegt aus

Mit dem Ausflug endete nicht nur das Jubiläumsjahr, sondern auch eine Ära am Gauß-Gymnasium: Joachim Kriebel geht in den Ruhestand. Die offizielle Verabschiedung des Schulleiters und seiner Stellvertreterin Marianne Gebhardt, die ebenfalls in Pension geht, findet am Montag, 24. Juli, statt. Joachim Kriebel kam 1998 vom Feudenheim-Gymnasium in Mannheim als stellvertretender Schulleiter ans Gauß. 2007 folgte er Dr. Walter Weidner als Direktor der Schule und Marianne Gebhardt wurde stellvertretende Schulleiterin.

Das neue Jahr bringt am Gauß außer den Jubiläumshighlights also auch eine Zäsur in der Schulleitung. Bis es allerdings soweit ist, darf sich Joachim Kriebel noch an einigen kulturellen Höhepunkten erfreuen. Dass die Veranstaltungen zu solchen werden, wird beim Gauß ja schon fast vorausgesetzt. Der Name - und der Ruf - verpflichtet.