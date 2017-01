Eher Sammler als Jäger bei der Motivjagd

Hockenheim/Schwetzingen. Eine Ankündigung in der Zeitung ist der Auslöser gewesen für seine Teilnahme am ersten Schwetzinger Fotosalon 2007 unter Leitung von Jessen Oestergaard. Reinhard Schmidt fotografiert seit rund 40 Jahren viel und gerne, aber in den zehn Jahren seit Beginn des Workshops an der Volkshochschule Schwetzingen noch mehr: Rund 120 000 Aufnahmen hat er inzwischen auf externen Festplatten archiviert. Auch bei der Jubiläumsausstellung des Fotosalons, die unter dem Titel "Schattenspiel" am Samstag, 4. Februar, 16 Uhr, in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen eröffnet wird, ist er mit dabei.

"Beim ersten Fotosalon war ich noch nicht so versiert in der Technik" erzählt Reinhard Schmidt ein klein wenig kokett, denn immerhin hatte er damals schon mit seiner Kompaktkamera den Mond im Visier, den er detailliert mit seinen Kratern ablichtete. Mit der neuen Spiegelreflexkamera macht er sich immer wieder einmal nachts mit Stativ und Kamera auf den Weg, richtet sich auf freiem Feld ein und schaut dabei Planetentransiten und Spiegelreflexionen von Satelliten im Weltall zu.

Der ehemalige Qualitätsmanager bei einem Großhandel ist inzwischen 70 Jahre alt und widmet sich, seit fünf Jahren im Ruhestand, nach wie vor seinem Hobby. Eines seiner Lieblingsmotive neben Gestirnen, Landschaften, und Tieren sind Blumen. Die Blüten nimmt er mit Makro-Objektiv auf und hinterlegt sie schwarz, um den Kontrast zu verstärken.

Schwerer Stand bei Oestergaard

"Mit diesen Motiven konnte ich bei Jessen Oestergaard aber keinen Blumentopf gewinnen", lacht er über die vergangenen Jahre im Fotosalon. So ging er eher als Sammler denn als Jäger auf weitere Motivsuche in der Region. Eines der schönsten Bilder zum Fotosalonthema "Oben - Unten" entstand allerdings auf einer beruflichen Reise aus dem Flugzeug heraus, als man den Bosporus überflog: oben der blaue Himmel - unten das blaue Meer und in der Mitte ein einziges weißes Segelboot.

Hektik ist seine Sache nicht. Gerne nimmt er sich Zeit, um im heimischen Garten die dort wohnhafte Wespenspinne zu fotografieren oder auch bei einer Zeitreihen-Aufgabe für den Fotosalon das Werden und Vergehen einer Rosenblüte zu verfolgen. Letztlich wurde es für das Fotosalon-Thema "Zeitreihe" der wenige Sekunden dauernde Zug der Kraniche am Himmel, der es in die Ausstellung schaffte.

Die vielen Bilder, die während des Fotosalons entstanden, haben ihre Heimat zuhause in Hockenheim gefunden, aber dann und wann stellt Reinhard Schmidt seine Aufnahmen auch andernorts aus, so wie etwa beim Kunstmarkt des Kunstvereins vor einigen Wochen im Palais Hirsch.

Beim aktuellen Fotosalon "Schattenspiel" nahm er eine Szene aus einer Tanzdarbietung auf, bei der die Schatten der Akteure auf dem Bühnenvorhang zu sehen sind. Reinhard Schmidt erzählt: "Da habe ich aus Versehen die Kamera auf viel zu hohe Iso-Werte eingestellt, die die Lichtempfindlichkeit regeln, und so kam alles ziemlich verrauscht und grieselig heraus." Nun ziert das Bild in seinem wieder ganz aktuellen antiquierten Old-School-Look das Plakat des Fotosalons.