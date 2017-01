Eigene Sicherheit steht an erster Stelle

Die Sportwarte des Badischen Motorsport Clubs (BMC) Hockenheim gehen gut vorbereitet in die neue Motorsport-Saison. Die Schulung war in diesem Jahr erstmals für zwei Tage angesetzt. Trotz Schneefall und sehr kalten Temperaturen kamen an beiden Tagen jeweils 80 Sportwarte. Durch die Aufteilung auf zwei Tage hatte man einen besseren Überblick, denn es gab je vier Gruppen zu je 20 Sportwarten im Baden-Württemberg-Center am Hockenheimring.

Für viele Teilnehmer war es eine Wiederholung, doch für die neuen Streckenposten ist es die Grundausbildung, denn ohne diese Ausbildung kann und darf heute kein Sportwart mehr an der Rennstrecke seinen Dienst verrichten.

Zuständigkeiten klar festgelegt

In der einen Gruppe erläuterte BMC-Präsident Jörg Bensemann den Sinn und Zweck der Streckensicherung. Sicherheit für alle an einer Motorsportveranstaltung Beteiligten habe größtmögliche Priorität. Dazu gehöre auch der Grundsatz der Streckensicherung: erst sichern, dann melden, dann helfen. Grundsätzlich gelte: Die Sicherheit der eigenen Person steht an erster Stelle. Streckenposten ist der vor der Veranstaltung im Streckenabnahme-Protokoll in der Rennstreckenlizenz festgelegte Standort. An diesem Standort werden die Sportwarte der Streckensicherung eingesetzt, und zwar unterteilt nach Leiter des Streckenposten, Streckenbeobachter, Telefonist, Streckenwart, Sanitäter und Brandbekämpfer.

In der Gruppe zwei gab es die Unterweisung der verschiedenen Flaggen und Signale sowie Beispielvideos von Rennstrecken, fachkundig von Heike Schüssler erklärt. Die dritte Gruppe war in der Boxengasse am Werk. Hier erklärte Marcus Vogelgsang die Arbeit der DMSB-Staffel und was sich so alles in einem Einsatzfahrzeug des DMSB befindet. In der Race Control gab es die Unterweisung von Willi Eustachi und Thomas Kaltenbrunner, die erläuterten, wie korrekte Funkmeldungen während einer Veranstaltung gehen.

Nach der Mittagspause folgte der praktische Teil auf der Rennstrecke, mit der Handhabung der Flaggen und der Demonstration dessen, was bei einem Unfall zu beachten ist. Geübt wurde auch das richtige Absetzen eines Funkspruchs. Thomas Kaltenbrunner beobachtete diesen Schulungsteil in der ersten Kurve, auch Ravenol-Kurve genannt, und korrigierte Fehler. Im BW-Center wurde mit der nächsten Gruppe die erste Hilfe mit der Helmabnahme und Betreuung von verunglückten Fahrern durch Uwe Hamm vom Deutschen Roten Kreuz geübt.

Richtiges Löschen geübt

Marcel Fitterer und Heiko Ruder zeigten in der Boxenanlage die Bergung von Fahrern aus Formel- oder Tourenfahrzeugen und das korrekte Bergen verunglückter Motorräder. Dabei ist es natürlich ganz wichtig, schnellstmöglichst ein verunglücktes Motorrad aus dem Kiesbett und von der Strecke zu entfernen.

Auf der Betonplatte hinter dem Sachs-Haus war die praktische Übung einer Brandbekämpfung aufgebaut und wurde gezeigt, wann welcher Feuerlöscher zum Einsatz kommt. Hierbei zeigten Rainer Kietz, Stefanie Hamm und Jonas Scheer, wie man ein brennendes Fahrzeug richtig löscht. Diese Übungen gingen reihum, so dass jede Gruppe und jeder Sportwart einmal an der Reihe war. Für jede Gruppe waren für das Üben etwa 30 Minuten vorgesehen, und diese Vorgabe wurde eingehalten.

Eine Schulung, die bei allen Sportwarten sehr gut ankam, und zum Schluss gab es für alle Teilnehmer die entsprechenden Ausbildungsnachweise.