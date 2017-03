Ein Dutzend Kehlen lassen Arien und Balladen zum Hörgenuss werden

"The 12 Tenors" kommen in die Stadthalle, um gemeinsam mit den Besuchern ihr Bühnenjubiläum zu feiern.

Hockenheim. "The 12 Tenors" feiern ihr zehnjähriges Bestehen. Die Ausnahmesänger begeistern in ganz Europa, China und Japan ihre Fans mit ihren kraftvollen, einzigartigen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie.

Sie verbinden den Geschmack von Generationen mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound. Kein Genre ist vor ihnen sicher und wenn sie auf der Bühne stehen, kennen sie nur ein Ziel: Ihr Publikum mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik anzustecken.

Von der Klassik bis zum Rock

Die grandiose Show der "The 12 Tenors" gastiert am Samstag, 11. März, 20 Uhr, in der Stadthalle. So vielfältig wie "The 12 Tenors" selbst, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ist auch die große Jubiläums-Tour. Zu hören sind die bekanntesten klassischen Arien, die größten Pop-Hymnen, Balladen, die Millionen von Menschen berührt haben, und Rock-Klassiker, die das Publikum garantiert von den Stühlen reißen und für Stimmung im Saal sorgen werden.

Spektakuläre Lichtshow

Umrahmt von einer spektakulären Lichtshow, eindrucksvollen Choreographien und charmanten Moderationen ist diese Jubiläumsshow die wohl größte Show in der zehnjährigen Geschichte der "12 Tenöre".

Karten gibt es zum Preis von 29 bis 38 Euro im Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, per E-Mail unter kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de, im Internet unter www.stadthalle-hockenheim.de sowie in der Geschäftsstelle der Schwetzinger Zeitung in Schwetzingen und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse. lj