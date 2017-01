Ein erfrischender Gang durch den Tag

"Drei von vier", so punktete der MGV "Eintracht" am Sonntag Abend in der voll besetzten Stadthalle: In den letzten vier Jahren haben die Recken des Männerchores, der 2014 sein 90-jähriges Bestehen feiern konnte, drei Neujahrskonzerte mitgestaltet.

Entsprechend stolz präsentierte Eintracht-Chef Siegfried Zahn heuer ein Programm, das einen Tagesablauf nachempfand - sinnbildlich für das neue Jahr, und verbunden mit der Hoffnung, dass es in der Ruhe und der Kraft enden wird, die sich in Rudi Kühns Brentano-Adaption "Wieder geht ein Tag zur Ruh" gegen Ende des rund zweistündigen Programms in Wort und wundervollem Klang manifestierte.

Begonnen hatten die Männer den Musikabend mit Robert Prachts "Morgenrot" und dem ganz besonders ruhigen, klassischen "O Herr, welch ein Morgen" des Münsterländer Komponisten Otto Groll, mit dem sich nicht nur die Eintracht als ganz besonders homogenes, sehr klares Vokalensemble unvermittelt in die Herzen der Zuhörer singen konnte, sondern das Winfried Brunner mit seiner schlanken, sauberen Stimme eine Bühne bot - zur Begeisterung der Zuhörer, die der hochemotional interpretierende Tenor in seinen Bann zog. Brunner, von dem man unbedingt mehr hören will, war wie einige weitere Sänger eine "Leihgabe" des Oftersheimer "Liederkranzes", die Fritz Kappenstein, der für beide am Pult steht, zur Verstärkung seiner rennstädtischen Herren mitgebracht und teilweise auch schon fest in die Eintracht integriert hatte.

Fröhlichkeit am Morgen

Der Chor überzeugt mit diesem Lifting auch im sonstigen Programm - darunter das in Fröhlichkeit mitreißende "Sonntagmorgen in den Bergen" (Walter Geiger in einer Bearbeitung von Fritz Kappenstein), das wallende "Benia Calastoria" des zeitgenössischen Giuseppe "Bepi" De Marzi und das modernste Stück des Abends "Hush!", ein komplexes Spiritual-Arrangement des amerikanischen Komponisten Brazael Dennard, in dem Günther Stalter - wie gewohnt ein Höhepunkt des Abends - solistisch auftrumpfte. Sein gänsehautverdächtiges, höchst engagiertes "Hörst Du wie die Brunnen rauschen" des legendären Robert Pappert atmete viel Inbrunst, viel gelassene Schönheit und viel Größe.

Eingeklammert von den Männern bereicherte das "Akkordeon-Orchester Kappenstein" den Abend mit zehn meist bewegten Stücken aus dem Bereich "leichte Muse". Wobei das "leicht" sich keineswegs auf die Qualität der Stücke, die sich zwischen dem durch das Hazy Osterwald Sextett bekannt gewordene "Musik ist Trumpf" und einem beeindruckenden "Morricone-Special", mit dem Matthias Hennecke weltberühmte Filmmusiken unter anderem aus "The Man with the Harmonica" und "Once upon a Time in the West" neu arrangierte, bewegten.

Die überraschend frische, sehr moderne Variante der Akkordeon-Musik, in der vier "Quetschkommoden" im Diskant mit Keyboard, E-Bass und vor allem dem immer wieder Akzente setzenden Schlagzeug Martin Bellens kombiniert wurden, begeisterte auf Anhieb.

Tosenden Applaus ernteten die Sieben um Fritz Kappenstein am Akkordeon unter anderem für eine eigene Variante des 92er Olympiade-Hits "Amigos para siempre" von Musical-König Andrew Lloyd Webber, dessen hinreißende Kohäsionskraft über Tasten und Saiten zu fließen schien und - als Highlight des Ensemble-Auftritts - für Walter Scholz' "Sehnsuchtsmelodie", mit der Bernd Kappenstein, Bruder des Eintracht-Leiters und ehemaliger Schwetzinger OB, als ein wahrer Künstler an der Solo-Trompete imponierte.

Nach viel Musik-Genuss schenkte das Publikum sehr spontane stehende Ovationen - beseelt von einem Konzert, das mit Kühns "Wenn der Tag zu Ende geht" im Tutti auch Hebbels Botschaft in die Rennstadt pflanzte: "Und von allen Sternen nieder strömt ein wunderbarer Segen, dass die müden Kräfte wieder sich in neuer Frische regen".