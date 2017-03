Der Kritiker - oder nennen wir ihn höflicher den "Rezensenten" - ist ein komischer Kauz: Er betrachtet Veranstaltungen, die andere zum reinen Vergnügen aufsuchen, als Arbeit, findet da, wo andere frenetisch applaudieren, das Haar in der Suppe und kommt nicht selten zu einem völlig anderen Urteil des Abends, als die - dann meist begeisterte - Masse um ihn herum. Er ist oft ein meinungsmäßiger Einzelgänger, der beim Verfassen seiner Texte immer im Dilemma zwischen Anspruch der Kunst und Erwartung des Publikums eingespannt ist. Und egal was er schreibt: Recht kann er letztlich niemals haben.

Ein brillantes Beispiel lieferte am Samstagabend die Formation "12 Tenors", die in der voll besetzten Hockenheimer Stadthalle eine orgiastische Begeisterungsekstase auslösten, die ihresgleichen lange suchen muss: Kreischen und Johlen im durchaus nicht eben jugendlichen Publikum durch alle Reihen und zwischen allen Titeln, die gerne auch mal durch frenetisches Mitklatschen und spontanen Zwischenapplaus begleitet wurden - selten hat man auch als regelmäßiger Stadthallen-Besucher einen so ausgelassene Jubel erlebt.

Klassik, Pop und Rock

Durchaus berechtigtes Lob für eine mitreißende Bühnenshow mit ausgeklügelten, perfekt sitzenden Lichteffekten, für eine Sänger- und Musikertruppe, die wirklich schön gesungen und für ein Programm, das ausnahmslos Musik-Highlights aus Klassik, Pop und Rock zusammengestellt hat. Leonard Cohens "Hallelujah" traf da auf Modugnos/Migliaccis "Nel blu dipinto di blu" ("Volare"), "Dein ist mein ganzes Herz" aus Lehárs "Land des Lächelns" auf "Stayin' alive" der Bee Gees und die "Bohemian Rhapsody" von Queen auf "Don't cry for me Argentina" aus Lloyd Webbers "Evita" - alles, was man gerne hört in einem Musikabend zusammengefasst und dadurch ein Feuerwerk für die Sinne und für die Nostalgie.

Dieser Hit-Marathon, eingebettet in eine gewitzte, mal charmante, mal etwas frivole Moderation und präsentiert in einer actiongeladenen Choreographie, ist stürmisch, mitreißend und höchst amüsant.

Die "12 Tenöre" sind mit diesem Konzept seit zehn Jahren bemerkenswert erfolgreich und sie haben im allgemeinen Tenöre-Hype, der die hohen Sänger in allen möglichen Konstellationen zusammenwürfelt, ihren Platz zumindest vom Entertainment-Aspekt betrachtet absolut zurechtgefunden: Sie schenken ihrem Publikum einen stimmungsgeladenen Musikabend, der an eine große Party erinnert und der kein Auge trocken lässt.

Und damit ist man beim Problem angekommen, wenn man von einem Tenor mehr erwartet, als schön zu singen. Der Ausdruck beheimatet eigentlich einen Anspruch, dem man nicht gerecht werden müsste, wenn man einfach eine "Music-Show" verspräche - das ist der Grund, warum weder die "Backstreet Boys" noch die Jungs um Farin Urlaub und Bela B sich trotz des eventuell vorhandenen theoretischen Tonumfangs als "Tenöre" bezeichnen würden.

Die 12 Stimmen aus aller Herren Länder sind - in ihrem weit überwiegenden Teil - durchaus in der Lage, auch als Tenor anzutreten: Der ehemalige Windsbacher Sängerknabe Alexander Herzog, der die Show auf eine verschmitzte Weise wie ein roter Faden verklammert, ist das beste Beispiel. Er lässt den Tenor durchaus einmal anklingen, wenn er zur Abenderöffnung Denzas "Funiculì, Funiculà" heldisch schmettert oder zum künstlerischen Höhepunkt Puccinis Arie "Nessun dorma" auf eine fast liebevolle Weise interpretiert - nur, um danach wieder in das boygroupartige stimmliche Allerlei zurückzufallen, das die Show in einem insgesamt bedauerlich schlechten Sound, der angesichts des technischen Aufgebots verwundert, kennzeichnet.

Die "12 Tenöre" bleiben - als Tribut an den Mainstream und als Opfer für den Erfolg - weit hinter ihren Möglichkeiten zurück und erinnern auf eine tragische Weise an Paul Potts. Massentauglich schön und mit einem restlos enthusiastischen Publikum, künstlerisch gut ,aber zumindest als "Tenor" nicht.