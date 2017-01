Ein Ja zu Gott finden

So bunt das Leben ist, so vielfältig sind die Wege zur Begegnung mit Gott. Die einen haben von Kindheit an schöne Erfahrungen mit ihrem Glauben gemacht. Andere sind erst nach langen Umwegen bei Gott angekommen und wieder Andere haben möglicherweise seit Jahren überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit ihm, meinen die Methodisten.

In Zeiten, in denen Kirche teilweise als überholt erlebt wird oder auch als uncool gilt, ist es nicht immer möglich, eine Basis zu finden, auf der sich persönlicher Glaube oder eine erfolgreiche Beziehung zu Gott entwickeln kann.

Verschiedene Perspektiven

Aus diesem Grund hat die Evangelisch-methodistische Kirche eine Kursreihe entwickelt, die sich dem Thema Glauben und Kirche aus verschiedenen Perspektiven nähert. An sieben Abenden wird je ein Thema wie zum Beispiel "Vertrauen und bekennen" oder "Nachfolgen und gestalten" näher betrachtet und ins persönliche Leben der Teilnehmer eingebettet.

"Ein Ja finden . . .": Dieser Glaubenskurs richtet sich an all diejenigen, die auf der Suche nach einem Leben mit Gott sind und die sich dazu einladen lassen, das Ja, das Gott zu ihnen sagt, mit einem lebensfrohen Ja zu erwidern.

Die Kursreihe startet am 18. Januar um 19 Uhr und setzt sich fort immer mittwochs in der Evangelisch-methodistischen Kirche Hockenheim, Carl-Benz Platz 9. zg