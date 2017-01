Eine Bereicherung für Jeden

Weiterbildung und aktive Freizeitgestaltung - kompetent vermittelt und von hoher Qualität - das ist das Markenzeichen der Volkshochschule, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS Hockenheim, die vielfältige Bildungsmöglichkeiten in allen Lebensphasen und für jedes Lebensalter anbietet.

Bildung, Spracherwerb und Qualifizierung ist nicht allein für die vielen Menschen, die aktuell nach Deutschland kommen, eine Chance und Herausforderung, sondern für jede und jeden einzelnen Menschen.

Das neue Programm der Volkshochschule Hockenheim für das Frühjahr-/Sommersemester ist erschienen. In Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie bietet es erneut eine breite Palette an Anregungen, die Menschen jeder Altersstufe einladen, das Abenteuer des Lernens zu entdecken.

Länderkunde und Gesundheit

Die Einzelveranstaltungen bieten ein breites Spektrum aktueller Beiträge aus den Bereichen Länderkunde und Gesundheit. Weiter hinaus in die Ferne geht es mit einer Tagesfahrt nach Stuttgart unter dem Motto "Stuttgart im Wandel der Zeit" und einer weiteren Fahrt zum sehenswerten Schloss Hohenheim bei Stuttgart.

Neu im Bereich Politik-Gesellschaft-Umwelt ist ein Kursangebot zum Thema "Letzte Hilfe - am Ende wissen, wie es geht". Auch das Angebot der beliebten Philosophiekurse konnte weiter ausgebaut werden.

Kreative finden im Bereich Kultur/ Gestalten wie gewohnt eine Fülle von Anregungen. Das Angebot reicht von Aquarellmalerei, figürliches Zeichnen, Mosaik-Impressionen über Töpfern bis hin zu den Grundlagen der Digitalfotografie. Neu sind drei Zauberkurse, bei denen verschiedene Zaubertricks erlernt werden können.

Geistig beweglich und körperlich fit - es ist gar nicht so schwer, wie manche glauben mögen. Neben zahlreichen Präventions-, Ernährungs- und Entspannungskursen sind im Frühjahrssemester wieder die beliebten Pilates- und Aquakurse im Angebot. Die große Palette der Kochkurse wurde nochmals erweitert. So kann man lernen, wie man Lachs- und Nudelgerichte zubereitet, leckere vegetarische Gerichte kocht oder bunte Sommersalate zur Grillsaison zubereitet.

Bei der VHS-Sprachenschule werden Sprachen zielgerichtet nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen vermittelt. Im Angebot sind Kurse in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Anfänger führt die VHS durch die ersten Schritte am PC; zahlreiche Seminare erleichtern den Einstieg in Windows, Word, Excel sowie ins Internet.

Unter der Rubrik "Junge Familie" gibt es neue Kursangebote zum Thema "Was Ihr Baby wirklich braucht" und Pilateskurse für Schwangere.

Kurse für Kinder

Bei der "jungen VHS" gibt es verschiedene Zeichenkurse in den Ostern- und Pfingstferien. Zusätzlich helfen Schülerhilfen in verschiedenen Fächern allen Altersklassen auf die Sprünge, wenn es in der Schule einmal hapert. Neben einem Fotografiekurs findet man auch einen Computerkurs sowie ein Tastschreibkurs für Kinder und Jugendliche im Angebot.

Mit "50 plus" hält die Volkshochschule Hockenheim ein spezielles Programm für aktive Senioren bereit. Wer lieber mit den Gleichaltrigen lernt, den erwartet bei "50 plus" eine Reihe von Veranstaltungen aus den Bereichen Gedächtnistraining, EDV/Handy und Gymnastik.

Das Programm ist in den Rathäusern, Einwohnermeldeämtern, bei Sparkassen und Volksbanken, bei örtlichen Buchhandlungen und in der Geschäftsstelle der Volkshochschule kostenlos erhältlich.