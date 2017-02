Eine Grenze wird zum Lebensraum

Der Wind rauscht durch die Blätter, die ersten Sonnenstrahlen glitzern auf den austreibenden Blütenknospen und im Geäst zwitschert der Eichelhäher. Was sich im vorbeirauschen auf der Landstraße noch als wildes Gestrüpp wähnen lässt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als vielschichtiger und abwechslungsreicher Lebensraum. In der Hecke steckt viel mehr, als man gemeinhin denkt - und das in vielerlei Hinsicht.

Gemeinsam mit dem Hockenheimer Diplom-Biologen Uwe Heidenreich begeben wir uns heute auf eine Exkursion auf die Felder zwischen Aquadrom und dem Kindergarten Sonnenblume. Unweit der Kleingärten befindet sich hier eine große Hecke, die uns als Musterbeispiel für diese Biotop-Form dienen soll. "Aufgekommen ist die Hecke in der Landschaft nicht auf natürliche Weise", erklärt Heidenreich, "als die Menschen sesshaft wurden, entstand die Notwendigkeit, Felder und Weideflächen abzugrenzen und zu schützen. So entstand die Hecke." Um etwa Weidetiere am Ausbrechen zu hindern, umfassten die frühen Bauen ihr Weideland mit Dornenbüschen. Brombeeren sind noch heute prominente Bestandteile der Hecke und auch hier im Süden Hockenheims, wachsen die dornigen Büsche am Heckenrand.

Unsere exemplarische Hecke wächst in einem alten Be- und Entwässerungsgraben. "Durch diese leiteten die Bauern früher das Wasser des Kraichbachs, um es ihren Felder zuzuführen", erklärt Heidenreich. Mit einer Schleuse wurde der Wasserlauf gestaut und überflutete das Feld.

Bei näherem Hinsehen entdecken wir in der Hecke sogar ein rostiges Relikt aus diesen alten Tagen. Umwachsen von Efeu und Schilf macht die Schleuse den Eindruck, sie könnte mit ein bisschen Wohlwollen noch immer den Graben zum Überlaufen bringen. Natürlich führt dieser längst kein Wasser mehr. Die Landwirte haben mit der Zeit bessere Methoden gefunden, ihre Saat zu wässern, und die Gräben sind langsam aber sicher in den Besitz von Flora und Fauna übergegangen.

Konstruktive Zusammenarbeit

Die Fortschritte in der Landwirtschaft sind es auch, die die Hecke heute so bedeutsam machen. Die Flurbereinigung in den 1970er-Jahren, die Raum schaffen sollte, für immer größer werdende Landmaschinen, verdrängte die Hecke vielerorts aus dem Landschaftsbild und dezimierte Tierpopulationen und Pflanzenvielfalt.

"Wir sollten die Landwirte aber nicht zum Sündenbock machen", relativiert der Biologe die Rolle der Bauern, "sie wurden ja auch nur durch die gesellschaftliche Entwicklung gezwungen. Wichtiger ist eine konstruktive Zusammenarbeit wie etwa bei der aktuellen Planung zur Biotopvernetzung in der Verwaltungsgemeinschaft HoRAN.

Die Biotopvernetzung ist ein wichtiger Aspekt des "Zweiten Waldrandes", wie die Hecke auch genannt wird. Ihr Nutzen als Feldumrandung verbirgt sich schon im Namen: Hecke stammt vom althochdeutschen Wort "hegga" für "einhegen" oder "umzäunen". Die Lage am Feldrand schafft eine Verbindung von Stadt zu Stadt und gibt in unserem Fall Tieren die Möglichkeit, sicher von Hockenheimer Stadtrand bis zum Rhein zu wandern.

Den Kern des Biotops bilden abgestorbene Obstbäume, in deren Hohlräumen Vögel nisten. Auch ein Überbleibsel aus alten Zeiten. "Manchmal finden auch Fledermäuse Schutz in den Bäumen", weiß Uwe Heidenreich. An den Hecken-Kern grenzt die sogenannte Mantelzone aus Büschen und Sträuchern. Hier finden etwa Rehe und Hasen Zuflucht. Die Saumzone am Rand der Hecke, mit Schilf oder Weißdorn, ist Tummelplatz für Zauneidechsen und Rebhühner.

Innerörtliche Artenvielfalt

Haselnussbäume ragen aus der Hecke und künden mit ihren gelben Samenständen den Frühling. Durch die Brombeerhecken tollt der Zaunkönig und die Amsel zwitschert in den höher gelegenen Stellen. Besonders im beginnenden Frühling zeigt sich die Vielfalt des Lebensraums: als Bienenweide, Unterstand und Versteck für Wild, Nistplatz für Vögel oder Windschutz für die Felder. "Ab Mai steht alles voll im Laube und ist damit unsichtbar", lacht Heidenreich. Wünschenswert wären, so der Biologe, mehr innerörtliche Hecken, etwa am Gartenzaun. Biotopvernetzung und Artenvielfalt würden so noch weiter unterstützt.