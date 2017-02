Eine Wohlfühloase für die vierbeinigen Lieblinge

Tanya Clayton bringt Luna, auf dem Bild mit Trockenhaube, in Form. © Zeuner

Hockenheim. Eine Wohlfühloase für vier Pfoten bietet Tanja Clayton in der Oberen Hauptstraße 75. Dort ist "Animal Inc." ihr Dog Barber Studio, in dem sie auch Katzen zur perfekten Fellpflege verhilft. Nach beruflichen Ausflügen in die Bürowelt, hat Tanja Clayton mit dem Studio zur Tierpflege jetzt ihren Traum verwirklicht.

Ganz in der Nähe gelegen sind die Räume des kleinen Eckhauses perfekt für den Salon für des Deutschen besten Freund - das Haustier. In den Farbtönen Weiß, Schwarz und Orange gehalten, mit einer Futter- und Wasserstation ausgestattet, ist der Empfangsbereich einladend gestaltet. Ein bodentiefes Fenster bietet Tier und Mensch den direkten Blick nach draußen.

Fundiert ausgebildet geht Tanja Clayton an Schere, Felltrimmer, Nagelzange und Bürsten, sie hat an der Groomer-Akademie Fino in Nagold den Scherkurs gemacht und verschiedene Qualifikationen erworben. Intensiv schaut sie beim Erstkontakt die Beschaffenheit von Haut und Fell an, eruiert beim Besitzer, ob es Schwierigkeiten gibt. Die Beratung ist immer individuell.

Breites Serviceangebot

Mit diesen Basics geht es ans Werk. Zum Service gehört das Waschen in einer Spezialwanne, von der aus es auf den Salontisch geht. Diverse Pflegemittel der Marke Miau & Woof hat Tanja Clayton im Angebot, auch für allergische Haut. Der Tisch ist verstellbar und auch für große Hunde geeignet.

Geschnitten wird per Hand mit der Schere, wie es dem internationalen Standard entspricht. Damit beim Trocknen die empfindlichen Ohren vor Feuchtigkeit, Lautstärke und Luft geschützt sind, bekommt das Tier eine Schutzhaube übergezogen. "Das ist wichtig, weil der Spezialfön, der ,Blower', einen starken Luftstrom und lauten Ton abgibt", betont Tanja Clayton. Zum Serviceumfang gehören Krallenkürzen und die Pflege der Ohren. Hygiene und Sauberkeit werden hier großgeschrieben und alles Material nach jedem Kunden desinfiziert.

Zurzeit bildet sich die Tierliebhaberin mit zwei eigenen Hunden und Katzen fort. "Zahnsteinentfernung ist demnächst mit im Angebot", erklärt sie dazu.

Künftig wird sie zudem als Tier-Heilpraktikerin bei Problemen helfen können. Ein Besuch im Hundesalon ist zeitlich individuell und wird je nach Rasse und Größe mit Frauchen oder Herrchen abgesprochen - die Menschen haben dann Zeit für sich. Die Tiere erfahren große Zuwendung und werden immer mit Sorgfalt und Vorsicht behandelt. "Das ist selbstverständlich", bekräftigt Tanja Clayton.

Mit Tierschutzverein in Kontakt

Mit dem Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung steht sie in Kontakt, um auch dort für die Vierbeiner aktiv zu werden. "Das ist mir ein großes Anliegen", betont Tanja Clayton. Angedacht ist ebenfalls, in Zukunft einen Betreuungsservice anzubieten - ein Rundum-Service also. zesa