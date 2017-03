„Einfach gute Musik, die Leute anspricht“

Familienbande auf der Bühne: Florian-David Gallant (v. r.), seine Frau Charlene Gallant und sein Bruder Benjamin Gallant bilden zusammen das neue Trio Gallantry Music, das eine große Bandbreite von Musikstilen auf der Agenda hat. © Gallant

Meteorologisch hat der Frühling gestern begonnen, musikalisch dürfte er am Samstagabend einen großen Schritt nach vorne machen: Dann gastiert der personifizierte Sonnenschein Cris Cosmo mit seiner Band in der Stadthalle und bringt neue Stücke mit. Doch ganz besonders frisch ist die Unterstützung, die er erhält: Das Trio Gallantry Music stellt sich erstmals dem Publikum vor. Zwei der drei Mitglieder, die Brüder Florian-David und Benjamin Gallant, hatten erst im November mit der Band Pilots & Birds im Pumpwerk für Furore gesorgt. Im Interview erläutert Florian-David Gallant, wie es zum neuen Projekt kam und was die Zuschauer am 4. März in der Stadthalle erwartet.

Was steckt hinter dem Wechsel von Pilots & Birds, die ja durchaus erfolgreich waren, zu Gallantry Music?

Florian-David Gallant: Ausschlaggebend war, dass Pilots & Birds schon über fünf Jahre alt war, wir haben das ja in Südafrika begonnen, wo wir lange gelebt haben. Als wir vergangenes Jahr nach Deutschland gekommen sind, war anfangs alles bestens, die Leute waren begeistert, aber mein Bruder und ich hatten mehr und mehr das Gefühl, es sei Zeit, etwas anderes zu machen. Vor allem, weil meine Frau Charlene, die eine sehr begabte Sängerin ist, auf die Bühne kommen sollte.

Gallantry Music Gallantry Music ist ein neues MusikProjekt und besteht aus den Brüdern Florian-David (31) und Benjamin Gallant (37) sowie Florians Frau Charlene (27). Die Brüder sind in Hockenheim geboren, ihr Vater Klaus Gallant wurde bekannt, als er 2012 als unabhängiger Kandidat bei der OB-Wahl gegen Dieter Gummer antrat. Mit fünf Jahren spielt Florian-David zum ersten Mal Klavier und lernt Lieder. Erste professionelle Band 2004, Musikstudium ab 2006 in Südafrika. 1996 ziehen die Brüder mit ihrem Vater nach nach Portugal, 2004 nach Südafrika nach einem Zwischenaufenthalt in Deutschland. Als Quartett Pilots & Birds erreichen sie in Südafrika Platz 1 der Radio-Charts. mm

Heißt das, Pilots & Birds sind Geschichte, gibt es die Band gar nicht mehr?

Gallant: Da die Band aus meinen Brüdern und mir bestand, könnte sie jederzeit wieder aufleben - die Songs hatten wir ja alle selbst geschrieben. Aber sie muss eben nicht. Wir lassen das jetzt erstmal und machen etwas Neues.

Was ist anders an Gallantry Music?

Gallant: Man kann mit dem Trio ganz andere Songs spielen und ganz andere Sachen erreichen. Vor allem reizt mich die große Freiheit, die damit verbunden ist: Es ist super einfach, mit meinem Bruder und meiner Frau zu arbeiten, wir können alles Mögliche spielen, weil wir ein großes Repertoire haben. Es ist runder in dieser Konstellation, und das macht einfach Spaß.

Wie unterscheidet sich das, was auf die Setliste kommt, vom Programm von Pilots & Birds?

Gallant: Bei Pilots & Birds gab es nur eigene Songs, sehr rockig, jetzt haben wir ziemlich alles dabei: deutsche Songs, Covers, Eigenes - wir sind extrem vielseitig. Wir wollen lediglich gute Musik machen, die Leute anspricht.

Das heißt, das kann auch mal einfach gute Partymucke sein?

Gallant: Wir waren kürzlich für einen großen 50. Geburtstag gebucht, da haben wir nur Party und Stimmung gemacht. In der Stadthalle geht es darum, Talent zu zeigen. Und die Tiefe der Musik. Wir wollen die Zuhörer aus dem Alltag rausnehmen. Partyband würden wir uns sicher nicht nennen, dafür steckt zu viel Arbeit drin.

Und das nicht erst seit der Rückkehr nach Deutschland?

Gallant: Ich mache mit meinem Bruder Musik, seit ich sieben Jahre alt war. Ich habe in Südafrika vier Jahre Musik - Jazz - studiert, auch mein Bruder hat unheimlich viel gemacht. Grundsätzlich wollen wir nicht unbedingt einem Stil treu bleiben, sondern dem einzelnen Song. Wenn der Song gut ist und er etwas hat, dann fühlen wir uns ihm verpflichtet - und nicht einer Richtung.

Was erwartet denn die Zuhörer nun am Samstag?

Gallant: Wir sind stärker fokussiert auf unsere eigenen Sachen. Wir werden wohl acht eigene Stücke spielen und dazu drei Coverversionen. Dabei fließen ganz neue Songs genauso ein wie solche von Pilots & Birds, von einer jazz-bluesigen Nummer über ein folk-rockiges Werk bis zu Coversongs, die Charlene singt, etwa Adeles "Hello" oder "Respect", den Klassiker von Aretha Franklin.

Wie sieht die instrumentale Besetzung aus?

Gallant: Wir haben kein klassisches Schlagzeug dabei, Benjamin spielt den Cajón, Charlene singt und ich spiele Piano und Gitarre.

Wann sind Sie aus Südafrika zurück nach Deutschland gekommen?

Gallant: Das war am 14. April 2016. Schon in der ersten Woche hatten wir zur dritt einen Auftritt im "Session", das war klasse. Wir haben im Talhaus einen Proberaum gefunden auf dem ehemaligen Süba-Gelände. Dann kamen immer mehr Auftritte in der Region dazu.

War es gleich klar, dass Sie in Deutschland bleiben würden, oder war das erstmal offen?

Gallant: Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir hatten in Südafrika zwar große Auftritte und wurden von vielen Radiostationen gespielt, hatten einen Nummer-1-Hit, aber dann kamen immer mehr Absagen - weil wir die falsche Hautfarbe hatten.

Das klingt sehr seltsam.

Gallant: Wir hatten über mehrere Jahre unseren größten Auftritt bei einem Harley-Davidson-Festival am Meer. Dann sagte man unserem Management, dass wir nicht mehr gebucht werden könnten, weil ein größeres schwarzes Line-up gewünscht sei. Darüber hinaus ist Südafrika auch ein sehr gefährliches Pflaster, mein Bruder wurde in seinem Haus überfallen. Wir haben beide Kinder, die sollen sicherer aufwachsen.

Kann man hierzulande besser von der Musik leben als in Südafrika?

Gallant: Wenn man bedenkt, dass es in einer Großstadt wie Pretoria gerade mal drei Plätze gibt, wo man als Weißer spielen kann, ist das keine Frage. Hier hat man mehr Auftrittsmöglichkeiten und eine bessere Bezahlung. Und das hiesige Publikum sucht die Unterhaltung und schätzt die Musik viel mehr.

Kannten Sie Cris Cosmo schon vor dem Konzerttermin am Samstag?

Gallant: Wir kannten ihn nicht persönlich, haben uns aber natürlich seine Videos angeschaut. Er macht schon echt "happy music", ist ein Sonnyboy. Wir rollen gerne den Teppich für ihn aus, sind ein Stück ruhiger als er mit seiner kompletten Band - er kann dann mit seiner Besetzung richtig fetzig loslegen.