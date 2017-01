Nach der guten Nachfrage im vergangenen Jahr startet die Stadtbibliothek das nächste "Kamishibai" am Samstag, 21. Januar, 10.30 Uhr, Veranstaltungsraum 3 der Zehntscheune, mit einer Geschichte passend zur "Location".

Bei dem Stück "Abgeschlossen" von Marjan de Smet und Marja Meijer wurde Anna in der Toilette ihrer Bücherei eingeschlossen. Was für ein Glück, dass sie die ausgesuchten Bücher dabei hat. Als ein Junge vorbeikommt und es schafft, unter der Tür hindurch zu krabbeln und sie sich die Bücher gemeinsam ansehen, ist es gar nicht mehr so schrecklich, eingesperrt zu sein.

Die Geschichte des japanischen Papiertheaters "Kamishibai" richtet sich an Kinder von drei bis sechs Jahren und an interessierte Eltern. Der Eintritt ist frei. zg