Einsatz für eine saubere Stadt

Ehrenamtliche rücken mit Müllzangen und -säcken beim Dreck-weg-Tag dem Unrat an der Talhausstraße auf den Leib.

"Hockenheim putzt sich für den Frühling heraus": Unter diesem Motto findet am Samstag, 1. April, ab 10 Uhr der siebte Dreck-weg-Tag statt. "Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder viele engagierte Bürger für die Aktion gewinnen können", wirbt Matthias Degen von der Stadtverwaltung um Teilnehmer.

"Der Dreck-Weg-Tag am 1. April ist trotz des besonderen Datums kein April-Scherz. Ganz im Gegenteil: Wir setzen uns gemeinsam für mehr Sauberkeit in Hockenheim ein. Davon profitieren wir alle", ist Degen überzeugt. Der Startschuss für die zweistündige Aktion fällt auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Dort teilt der Bauhof die Helfer gleichmäßig in Gruppen für die Reinigungsbereiche auf. Außerdem wird Arbeitsmaterial wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe ausgegeben.

Mittagessen als Dank für Helfer

Anschließend fahren die Helfer selbst zu einem der sechs Reinigungsbereiche und sammeln dort Müll auf. Dabei werden sie von den Mitarbeitern des Bauhofs betreut und unterstützt - diese entsorgen auch den Müll in den Bereichen.

Nach Ende der Aktion sind alle Helfer ab 12 Uhr zu einem Mittagessen auf dem Waldfestplatz eingeladen. Dort können sie sich zum Dank für ihre Mithilfe mit Gulasch- oder Kartoffelsuppe, Brot und alkoholfreien Getränken stärken. Die Stadtverwaltung bittet um Anmeldung beim Fachbereich Bauen und Wohnen (Anita Keller, Telefon: 06205/2 13 18 oder Annette Stumpe, 06205 2 13 14, E-Mail: info@hockenheim.de). zg