Eintauchen in ein schillerndes Jahrzehnt

Die legendären 1980er und die Geschichte des Aschenputtels in einer Musical-Story vereint: In der Stadthalle geht eine turbulente Show aus der Zeit der Schulterpolster und Zauberwürfel über die Bühne.

Hockenheim. Es war ein schillerndes Jahrzehnt mit Hits, die bis heute die Massen faszinieren. In der Stadthalle können Besucher am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, eintauchen in die Welt der 1980er Jahre - die neue Show "I wanna dance with somebody!" macht es möglich.

Die Besucher erleben in der Stadthalle die legendäre Cinderella-Story: Der König ist "Under Pressure", denn demnächst soll ein anderer "Wind of Change" durch den Palast wehen. Sein heiratsfähiger Sohn gehört allerdings eher zu den "Wild Boys" und ist nicht sonderlich interessiert, eine "White Wedding" zu planen. Also arrangiert der König einen großen Ball, um für seinen Sohn die schönste Frau des Landes zu finden. Doch leider sind die meisten Ladys nicht gerade "Sweet sixteen" oder denken "Girls just wanna have Fun". Und so bleibt die Frage, ob nicht vielleicht ein bisschen Magie hilft, dass der Ball in "Sweet Harmony" endet und nicht zum "Thriller" wird.

Show für ganze Familie

Die Show für die ganze Familie ist voll mit Hits von Stars wie Elton John, Madonna, Michael Jackson, Billy Idol, Cindy Lauper, Whitney Houston und noch vielen anderen mehr. Alleine diese sechs Künstler schafften es in den 1980er Jahren auf über 1000 Wochen in die Top-Ten der Charts. Erfrischende Gags, tolle Kostüme und einige Show-Überraschungen werden für einen unvergesslichen Ausflug in die Welt der 80er Jahre sorgen, versprechen die Veranstalter. lj