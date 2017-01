Eishockeyspieler loben gute Präparierung

Lob für Bauhof und Feuerwehr aus berufenem Munde: Julian aus Altlußheim und Justin aus Neulußheim stufen die Natureisbahn in der verlängerten Heidelberger Straße als fast professionell ein. Die beiden 16-Jährigen kennen sich aus: Sie spielen Eishockey beim EHC Wiesloch. Was die Hockenheimer Sondereinsatzgruppe Eisbahn zwischen der Gaststätte im Vogelpark und dem Waldfestplatz binnen eineinhalb Tagen dank der Minustemperaturen geschaffen hat, kommt nach Einschätzung der beiden Sportler dem sehr nahe, was sie in Wiesloch bespielen.

Hans-Peter Hoffmann, Betriebsleiter des Bauhofs, geht davon aus, dass die Qualität der spiegelglatten Fläche noch steigt: "Das wird nach jedem Durchgang besser", weiß er aus Erfahrung. Mit Durchgang meint er die Runden, die Torsten Braun im allradgetriebenen Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr auf der Fläche dreht. Dabei sprüht er jedes Mal rund 2500 Liter Wasser aus Düsen unter der Stoßstange, die schnell gefrieren.

Los ging die Operation Eisbahn am Donnerstagmorgen, als der Bauhof die über 200 Meter lange und etwa acht Meter breite Fläche zunächst reinigte, damit möglichst wenige Unebenheiten das Gleitvergnügen unter freiem Himmel trüben. Dann folgten in mehrstündigen Abständen drei "Bewässerungs"-Durchläufe, und auch gestern rückte der rote Wagen wiederholt an.

Weit über 10 000 Liter versprüht

Insgesamt sind nach Hans-Peter Hoffmanns Schätzungen damit schon weit über 10 000 Liter Wasser auf der Eisbahn "aufgeschichtet", um den Hockenheimern die Nutzung ihrer Schlittschuhe auf heimischer Gemarkung zu ermöglichen. "Wir hätten das gerne schon früher gemacht, aber wir mussten abwarten, bis es durchgehend Minusgrade hat, sonst läuft uns das Wasser in den Wald rein", sagt Hoffmann.

Der letzte große Schlitterspaß liegt inzwischen schon fast fünf Jahre zurück: Im Februar 2012 wurde die Bahn zuletzt präpariert, davor im Dezember 2010. Gestern wurde das kostenlose Freizeitangebot zunächst noch zurückhaltend genutzt - viele Schüler hatten erst im Lauf des Nachmittags Freizeit. Und so mancher Eisläufer kam zunächst zum Schauen und nicht auf Kufen.

Schlittschuhe müssen her . . .

"Ich würde auch gerne fahren, aber ich gehe sonst immer nur ins Eisstadion, wo ich mir die Schuhe leihe, deshalb habe ich jetzt keine, die ich spontan nutzen konnte", sagt Sabine Regenauer, die ihre Söhne in die Heidelberger Straße gebracht hat und sich mit heißem Tee am Rand der Eisfläche warm hält. Die Altlußheimerin mit Reilinger Wurzeln findet es schade, dass das Eis am Freitagnachmittag noch weitgehend verwaist ist. "Aber am Wochenende wird es bestimmt voller, und ich versuche auch noch, mir Schlittschuhe zu organisieren."

Julian und Justin beschweren sich nicht über den Platz, den sie in ihrer Eishockey-Montur haben: Wäre es voller, könnten sie sich nicht ungestört ihren Ball über 30 Meter zuspielen. Sie erwarteten noch einige Freunde zum Spielen. Heute und morgen dürfte ihnen das schwerer fallen. Aber die Meteorologen versprechen ja anhaltenden Frost . . .