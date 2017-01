Ekstase-Garantie im rappelvollen Feten-Laden

Was im Fernsehen an Silvester Freddie Frinton und May Warden mit "Dinner for One" sind, das ist die Mannheimer Kult-Partyband "Amokoma" zum neuen Jahr im Kulturzentrum Pumpwerk: "The same Party as last year, Miss Sessler?!" - "The same Party as every year, Olli".

Am Samstag hatten die Kurpfälzer Feier-Granaten wieder zum Jahresauftakt in den Musentempel geladen und "Amokoma"-Leader Oliver "Olli" Rosenberger, seine vierköpfige Sound-Machine und natürlich seine reizende Frontline-Partnerin Amalia Sessler gaben den Stimmungswütigen, die sich bis in den letzten Winkel des Feten-Ladens drängten, ordentlich auf die Ohren, was Black Music, Groove und Soul so hergeben. Seit weit über 20 Jahren heizt "Amokoma" mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit ein: Die grundsoliden, einpeitschenden Drums Silvio Gross' für die Beine, das beständige, spannend freie Bass-Fundament Manuel "Manu" Mandryschs für den Bauch, die manchmal dominanten, immer aber beeindruckenden E-Gitarren-Highlights eines Sebastian "Sebi" Kunz fürs Gemüt und Christian Muszynskis Keyboard-Spots für das Herz - in Partysound, dem zur wahren Raserei nichts mehr fehlt.

Lokalmatadore im Mittelpunkt

Und doch sind die beiden Hockenheimer Botschafter des ausgelassenen Feierkults, Olli und Amalia, der Kristallisationspunkt, der dem genialen Sound die ungebrochene Ekstase-Garantie hinzufügt: Wenn der Party-Tiger mit der durchzugsstarken Charakterstimme "Don't worry" (Madcon) ins Volk hämmert oder - ganz neu und in intensivem Zwiegespräch mit Tastenmann Muszynski - Justin Timberlakes "Can't stop the feeling" zelebriert, tobt der Laden unter Garantie.

Genauso wie bei Amalia Sesslers rauchig-kantiger Stimme, die mit Pharrel Williams "Happy" oder dem einst von Chaka Khan mit "Rufus" veröffentlichten und inzwischen zigmal gecoverten "Ain't nobody" eine enorme Kohäsionskraft entfaltet.

Bruno Mars "Treasure", Ollis "Simply Red"-Reigen "Holding back the years", Amalias "Gossip"-Hit "Move in the right direction" - mit ihrem ureigenen Mix aus Klang, Programm und Bühnenshow war "Amokoma" einmal mehr verlässlicher Stimmungsdauerbrenner.

Einen ganz eigenen Beitrag lieferte dazu "Soul Elements". Der Rapper, der einst in Florida auf den Namen Cecil Coston hörte, löste mit "It's tricky" (Run-D.M.C.) einen Begeisterungssturm aus und stachelte die johlende Menge soweit auf, dass am Ende Will Smiths "Gettin' Jiggy wit it" mit einer ausgelassenen Show der aus dem Publikum auf die Bühne gehievten Janine explodierte. Same Party as every Year!