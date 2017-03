„Elternbeiträge komplex, nicht intransparent“

Die Berechnung der Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten sei komplex, aber weder intransparent noch völlig überzogen, wie es die Elternbeiräte der Hockenheimer Kindergärten in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dieter Gummer bezeichnet hatten. Diese Feststellung haben Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und Fachbereichsleiter Stefan Kalbfuss in einem Pressegespräch getroffen. Ein Informationsabend für die Elternvertreter, bei dem Kalbfuss in der vergangenen Woche ausführlich die Kosten der Betreuung und die Berechnung der Elternbeiträge erläuterte, habe zur Versachlichung des Dialogs beigetragen.

Stefan Kalbfuss lobte den konstruktiven Austausch mit den Elternbeiräten, der sachorientiert, ruhig und zielgerichtet verlaufen sei. Es sei das gute Recht der Eltern, sich das Zustandekommen ihrer Beiträge erläutern zu lassen oder Zahlen zu hinterfragen. Eine politische Diskussion, etwa über die Frage, ob es generell richtig sei, Eltern an den Kosten der Kinderbetreuung zu beteiligen oder über die Höhe der Beiträge, könne die Verwaltung jedoch nicht führen, unterstreicht Bürgermeister Jakob-Lichtenberg. "Das muss auf Bundes- oder Landesebene oder aber im Gemeinderat passieren."

Kostensteigerung für Qualitätsplus

Generell sei festzustellen, dass der Anstieg der laufenden Kosten auf eine Steigerung der Qualität der Einrichtungen zurückgehe. "Zum einen erhöhen sich die Personalkosten durch die qualifizierte Betreuung und die Tarifanpassungen, zum anderen werden immer höhere Anforderungen an die Gebäude gestellt", erläutert der Dezernent. Die klassische Funktion eines Kindergartens habe sich von der Betreuung sehr stark in Richtung Bildung entwickelt - "und für Bildung brauche ich qualifiziertes Personal und die entsprechenden Räume."

Die Berechnung der Elternbeiträge basiere in Hockenheim seit einigen Jahren auf dem sogenannten Württemberger Modell. Es berücksichtigt die tatsächliche Zahl der Kinder unter 18 Jahren in einem Haushalt. Das vorher verwendete Badische Modell habe dagegen die Zahl der gleichzeitig in einer Einrichtung betreuten Kinder berücksichtigt. Auf dem Württemberger Modell basierten auch die gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg. Dabei würden ausschließlich Empfehlungen für eine Betreuung im Regelbereich abgegeben. Empfohlen werde, durch Elternbeiträge 20 Prozent der Gesamtkosten einer Einrichtung zu decken. Die Daten-Grundlage liefere das Statistische Landesamt.

Kaum noch Regelbetreuung

Allerdings sei der Regelbereich eine "aussterbende Spezies". Stefan Kalbfuss schätzt, dass 90 Prozent der Familien in Hockenheim die Ganztags-Betreuung oder die mit verlängerten Öffnungszeiten wählen. Die Verwaltung rechne die Beiträge im Verhältnis zur Regelbetreuung hoch. Dabei sei die Betreuung der unter Dreijährigen rund doppelt so teuer wie der über Dreijährigen, denn die Richtlinien erlauben nur maximal halb so viele Kinder pro Gruppe. "Das macht die Kostenberechnung etwas unübersichtlich, aber wir werden den Bedürfnissen gerecht. Das geht ja auf Forderungen der Elternseite zurück", sagt Jakob-Lichtenberg.

Transparent gemacht werde die Kostenentwicklung regelmäßig in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats, wenn die Elternbeiträge auf der Tagesordnung stehen. Dazu sei die Verwaltung verpflichtet. Erhöhungen der Beiträge habe es in der Vergangenheit jährlich gegeben. Dass diese gerade im U-3-Bereich in den vergangenen drei Jahren sehr hoch gewesen seien, habe einen Grund. Bei der Einführung der U-3-Betreuung habe die Verwaltung irrtümlicherweise die Zahlen der Regelbetreuung zugrunde gelegt. Mit dem Ergebnis, dass der Kostendeckungsgrad durch die Elternbeiträge selbst nach den Erhöhungen nur bei elf Prozent liege. "Jetzt müssen wir eben leider nachziehen", sagt Kalbfuss.

Weitere Erhöhungen geplant

An dieser Vorgehensweise wolle der Gemeinderat zunächst auch festhalten und habe deshalb auch für das Jahr 2017/2018 eine Erhöhung der Benutzungsgebühren zwischen drei und zwölf Prozent beschlossen. Im Schnitt aller Elternbeiträge werden laut Kalbfuss derzeit 15 Prozent der Kosten gedeckt. Die tatsächlichen Kosten des Jahres 2016 liegen noch nicht vor, die vorgestellten Werte basierten auf den 2015er-Abrechnungen. Die Ermittlung der Essensbeiträge werde nochmals überprüft.

Die Eltern hätten signalisiert, dass sie auch den Dialog mit den politisch Verantwortlichen führen wollen.