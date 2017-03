Emmy und Luisa holen die meisten Punkte

Zum ersten Mal wurde ein Freundschaftswettkampf zwischen dem HSV Hockenheim und dem TV Altlußheim in der HSV-Halle ausgetragen. Daran nahmen 29 Turnerinnen teil, von denen elf Mädchen aus Hockenheim und 18 aus Altlußheim starteten.

Die Teilnehmerinnen des HSV werden von Thomas Heinzerling und Isabelle Elter trainiert. Die Übungsleiterinnen der jüngeren Mädchen des TV Altlußheim sind Bernadett Klein und Melina Rössler und die der Ältesten Vera Bender und Lisa Gschöpf.

Endlich konnten die Mädchen ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden zeigen, was sie in den Übungsstunden gelernt hatten. Sie mussten ihr Können an den vier Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden unter Beweis stellen. Geturnt werden sogenannte Pflichtübungen, bei denen die Turnelemente genau vorgeschrieben sind. Diese Übungen sind an jedem Gerät in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt, wobei die jungen Turnerinnen im Bereich von P 1 bis P 3 turnten.

Start am Sprung und Reck

Begonnen wurde nach der olympischen Reihenfolge zuerst am Sprung und Reck, danach ging es an Schwebebalken und Boden. Die älteste Turnerin war zehn Jahre alt, die jüngste sechs Jahre.

Den ersten Platz im jüngsten Jahrgang 2009 und jünger (Wettkampf P1) erreichte mit 42,90 Punkten Emmy Kolmannsberger vom HSV. Die TVA-Turnerinnen Jule Van der Kloet (41,70) und Rhea Koslowski (40,65) schafften es auf den zweiten und dritten Platz.

Im Jahrgang 2006 und jünger (Wettkampf P2/3) belegte Luisa Dürk (HSV) mit 49,45 Punkten den ersten Platz, sehr dicht gefolgt von Aileen Israel (HSV, 49,40) und Erona Müller (48,0). Alle Turnerinnen erhielten für ihre Leistungen eine Urkunde und Süßigkeiten.

Für viele der jüngeren Kinder war dies ihr allererster Wettkampf, weshalb die meisten mit großer Nervosität zu kämpfen hatten. Insgesamt hatten jedoch alle viel Spaß, und es war eine neue Erfahrung für alle Beteiligten. Die Turnabteilung des TV Altlußheim würde den Freundschaftswettkampf mit dem HSV im kommenden Jahr gerne wiederholen, lautete das Fazit. mrö/bkl