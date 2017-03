Emotional, humorvoll – und immer da

Großer Bahnhof für Walter Rettl: Rund 300 Freunde, Bekannte, Geschäftspartner und Vertreter des öffentlichen Lebens kamen in die Stadthalle, um den langjährigen Geschäftsführer zu verabschieden. Sowohl OB Dieter Gummer in seiner Laudatio als auch Grußredner würdigten Rettls große Verdienste um die Stadthalle in den vergangenen über 16 Jahren. Der Geehrte selbst gab die Komplimente an seine Mannschaft weiter, die an manchen Tagen logistische Meisterleistungen vollbringe und ohne deren unermüdlichen Einsatz vieles nicht möglich gewesen wäre: "Ein Tag in der Stadthalle hat manchmal gefühlte 36 Stunden."

Dieter Gummer dankte Walter Rettl dafür, dass er 2014 trotz Rentenalters (65) seinen Vertrag verlängert habe, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden worden sei. In Anspielung an Rettls erste Ausbildung und Tätigkeit auf Schiffen auf den Weltmeeren meinte Gummer: "Die Stadthallen-Betriebs GmbH verliert einen Kapitän, der das Schiff bei jedem Wetter mit sicherer Hand durch das Gewässer steuerte. Emotional und humorvoll, aber dennoch an der Sache orientiert, wusste Walter Rettl immer, was er mit der Stadthalle erreichen wollte und wie ihm dies gelingen kann."

Rettl und die Stadthalle, das sei eine besondere Beziehung, betonte Schrank. Aussagen wie "Der Rettl is immer do" bestätigten die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass er an erster Stelle die Geschäftsführung gelebt habe. Immer habe er sich um die Belange der Stadthalle sowie ihrer Mitarbeiter gekümmert. Es werde nicht zu Unrecht behauptet. "Die Stadthalle ist seine zweite Ehefrau."

Seinen Dank und Anerkennung für Walter Rettls großartige Leistungen für die Stadthalle verband Dieter Gummer mit der Überzeugung, mit Rainer Weiglein einen adäquaten Nachfolger gefunden zu haben.

Lob für gute Zusammenarbeit

Gummers lobende Worte setzten die Grußredner in ihren teils launigen und persönlich gehaltenen Ansprachen fort. DEHOGA-Kreisvorsitzender Manfred Büch attestierte Walter Rettl eine vorbildliche Arbeit und überreichte eine Dankurkunde. Frank Serr lobte im Namen von Künstlern und Agenturen die gute Zusammenarbeit und stellte fest, dass sich die Stadthalle Hockenheim immer noch sehen lassen könne. Richard Damian, Kollege (Direktor des Hotels am Hockenheimring) und Vorsitzender des Hockenheimer Marketing-Vereins, blickte auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, unter anderem bei der "Nacht der Musik", zurück, begleitet von Humor, Ehrgeiz und Leidenschaft. Damian wünschte Rainer Weiglein viel Erfolg und meinte: "Wer es in Hockenheim schafft, der schafft es überall."

Walter Mitsch hob für die Abonnenten Rettls herzliche Art, ob auf der Bühne, im Saal, an der Garderobe oder im Restaurant, hervor. Jutta Riedel (Liedertafel) würdigte das vertrauensvolle Miteinander im Namen der Vereine.

Wo sind die Heckenschützen?

Walter Rettl scheidet am 31. März nach 53 Jahren aus dem Berufsleben aus. Seine berufliche Karriere begann 1964 und bestand aus drei Säulen: Seefahrt, Hotellerie und dann Stadthalle ab 1. Oktober 1999. Der Geschäftsführer blickte auf einen spannenden beruflichen Lebensabschnitt in Hockenheim zurück. "Der umfang- und abwechslungsreiche Mix aus den unterschiedlichsten Veranstaltungsarten war jedes Mal eine besondere Herausforderung."

Der Erfolg habe sich dank Unterstützung des guten Mitarbeiterteams bald eingestellt, doch vorher musste Walter Rettl noch einen Lernprozess durchlaufen. "Mit wurde sofort klar, dass die Uhren in einer städtischen Gesellschaft anders ticken als in der Hotellerie und der Betrieb einer kommunal geführten Stadthalle auch stark emotional geprägt ist. Zuerst muss man lernen, wer mit wem kann, wer gegen einen ist, wo die Freunde und Lobbyisten sind und vor allem, wo sich Feinde und Heckenschützen positioniert haben", teilte Rettl den applaudierenden Zuhörern mit einem Augenzwinkern mit.

Der scheidende Geschäftsführer bedankte sich für das ihm in alle den Jahren entgegengebrachte Vertrauen und freute sich, dass der Spagat zwischen kommunalen Erfordernissen und kommerziellen Veranstaltungen gelungen sei. Seinem Nachfolger Rainer Weiglein wünschte er alles Gute und statt einer handbreit Wasser unterm Kiel immer entsprechend viele Gäste bei den Veranstaltungen, damit er die betriebswirtschaftlichen Ziele erreicht und das Schiff der Stadthalle nicht im Defizit versinkt.

"Cool Breeze" trifft den Ton

Barbara Mühlfeld überreichte ihrem langjährigen Chef im Namen der Stadthallen-Mitarbeiter eine Dauerkarte sowie von diesen und der Rathaus-Belegschaft einen Gutschein für die nächste Schiffsreise.

Durch den Abend führte Stefan Kalbfuss von der Stadtverwaltung als eloquenter Moderator. Für die musikalische Umrahmung sorgte "Cool Breeze". Das hörenwerte Trio mit Stefan Zirkel, Sven Wittmann und Fabian Michel stimmte auf seinen akustischen Gitarren Pop- und Rock-Evergreens an, die zum Anlass des Abends passten - von "Eye of the Tiger" bis zu "Boat on the River".

Im Anschluss an den offiziellen Teil luden Stadt und Stadthalle zu einem Stehempfang mit kleinem Imbiss. Da gab es, so wie bei Walter Rettl bei verschiedenen Anlässen Tradition, Würstchen in verschiedenen Variantionen - mit oder ohne Kartoffelsalat oder in Curry-Sauce.