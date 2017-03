Diesmal als Duo: Gudrun Walther und Jürgen Treyz spielen in diversen Bands und Projekten - allen voran Cara - miteinander.

Jürgen Treyz (Gitarre, Gesang) und Gudrun Walther (Geige, Gesang, diatonisches Akkordeon) sind zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands. Mit diversen Bands und Projekten - allen voran Cara, in Hockenheim ein Garant für ein ausverkauftes Haus - touren sie regelmäßig in Europa und den USA und haben bereits unzählige CDs, vor allem mit keltischer Musik, veröffentlicht. Am Samstag, 25. März, 20 Uhr kommen die beiden als Duo ins Pumpwerk.

Mehrfach wurden ihre Produktionen mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet, sie sind international gefragte Studio- und Livemusiker. Das Duo ist für die beiden Musiker eine Entdeckungsreise zu den eigenen Wurzeln und eine Möglichkeit, die komplette Bandbreite ihres Könnens auszuspielen. Die kleine Besetzung ermöglicht ein spontanes, intuitives Zusammenspiel - mitreißend, anrührend und jedes Mal ein wenig anders.

Weiter musikalischer Bogen

Gudrun Walther und Jürgen Treyz sind zwei Vollblutmusiker. Sie spannen auf ihrer Konzertreise den Bogen von den eigenen deutschsprachigen Volksliedern über die keltische Musiktradition, die ihr zweites Zuhause geworden ist, bis hin zu Bluegrass-Songs, die sie auf ihren ausgedehnten Tourneen kennengelernt haben.

Auf ihrer Debut-CD "Königskinder" finden sich überwiegend traditionelle deutsche Lieder und Instrumentalstücke in modernen Arrangements. Mit der Veröffentlichung ihrer zweiten CD "Heimat", die mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, setzten sie sich endgültig an die Spitze der deutschen Folkbands. Ihre umjubelten Konzerte auf dem größten deutschen Weltmusikfestival in Rudolstadt wurden von mehreren Sendern mitgeschnitten. zg