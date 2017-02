Entscheidung über Standort steht noch aus

Die Stadtverwaltung hat am 17. Januar die Bürger-Informationsveranstaltung "Wohnraumstandorte -Städtebauliche Varianten" in der Stadthalle durchgeführt. Dabei hat sie aufgezeigt, dass Hockenheim mehr Wohnraum benötigt, um Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, Obdachlose und andere Personen, die auf bezahlbare Wohnflächen angewiesen sind, zu versorgen. Seitdem werden von Gruppen und Einzelpersonen falsche Informationen wiedergegeben. Um diese zu korrigieren, nimmt die Stadtverwaltung wie folgt Stellung:

Werden alle vier zur Diskussion stehenden Standorte Birkenallee, Eichendorffplatz, Hubäckerring und Zähringer Straße bebaut?

Der Gemeinderat habe in den Haus-haltsberatungen Mittel für einen Neubau und die Anmietung von zwei Gebäuden in den Haushaltsplan 2017 eingestellt. Eine Ent-scheidung, ob und gegebenenfalls welche(r) dieser Standorte bebaut werden soll, gebe es bisher nicht.

Wird für die Errichtung eines Gebäudes für bezahlbaren Wohnraum der heutige Abenteuerspielplatz am Hubäckerring "geopfert"?

Der Abenteuerspielplatz am Hubäckerring bleibe in jeder vorgeschlagenen städtebaulichen Variante erhalten. Bei Variante 1 (Bebauung gemäß Bebauungsplan) verbleibe der Spielplatz unverändert am gleichen Ort. Bei Variante 2 wäre eine Verlegung erforderlich.

Dient die geplante Realisierung von Wohnraum fast ausschließlich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, in der Mehrheit alleinstehende junge Männer?

Über die Flüchtlinge, die in den geplanten Gebäuden untergebracht werden sollen, könne keine seriöse Aussage getroffen werden. Die unterzubringenden Personen seien derzeit nicht bekannt. Außerdem richte sich das Angebot an Menschen, denen bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden soll. Auch Obdachlose profitierten davon, weil seit Jahren eine Ersatzlösung für den Hofweg 15 gesucht wird. cs