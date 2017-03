Epische Werke mit Liedern wie Geschichten

Lassen das Jahrzehnt mit Sänger Fish aufleben: "Heart of Lothian" entfaltet im Pumpwerk furiose Klangteppiche - ganz im Stil der Anfangszeit von "Marillion".

Es sind epische Werke, die den Ruf der britischen Band "Marillion" begründeten und die insbesondere in der Ära ihre charismatischen Sängers Fish ihren Höhepunkt hatten. Und es sind diese Jahre, in denen Fish die Band prägte, denen sich die Cover-Band "Heart of Lothian" verschrieben hat, die im Pumpwerk gastierte und zahlreiche Besucher anlockte.

Vier Alben entstanden in der unvergessenen Fish-Ära, die bis 1988 währte und die für viele Fans der Progessiv-Rocker die besten waren. Ursprünglich hieß die Band Simarillion nach dem gleichnamigen Roman von Tolkien und in dessen mystischer Welt entfaltet sich der Klangteppich, den "Marillion" jenseits vom Mainstream knüpft.

Lieder wie Geschichten, mal vom farbenprächtigen Spiel von Arndt Schnurr am Keyboard getragen, mal von Matthias Nowak an der Gitarre oder Joachim Weber am Schlagzeug, doch überwiegend vom Gesang bestimmt, den Sebastian Unglaube beisteuert, mal jauchzend, mal fipsend, doch stets stimmgewaltig und mit enormen Sog.

Wobei es Unglaube vermeidet, als Fish-Kopie zu wirken - er hat seinen eigenen Stil. Getragen wird das ganz vom unaufgeregten Spiel am Bass, das Thorsten Schmidt zum Klanggerüst der Band beisteuert.

Natürlich dürfen die Klassiker dieser Ära nicht fehlen, "Kayleigh" oder "Lavender" sind genauso zu hören wie "Script for a Jester's Tear", "Fugazi", "Cinderella Search" oder "Heart of Lothian", vom dem die Cover-Band ihren Namen entliehen hat.

Jeder Song ein eigenes Universum

Nach und nach lebt das Fish-Jahrzehnt im Pumpwerk auf, feiern die Besucher mit und begeben sich mit "Hear of Lothian" auf die Spuren von "Marillion". Jedes Lied ein eigenes Universum, erzählt in einem furiosen Klangteppich ohne echte Höhepunkte, mehr Fluss als Wasserfall.

Kein Wunder, dass diese Jahre, die Anfangszeit von "Marillion" oft mit den frühen Genesis verglichen werden, in denen Peter Gabriel die Richtung vorgab, ein ähnlich charismatischer Musiker wie Fish. Für die Besucher war das Konzert eine wunderbare Zeitreise, für die sie nicht mit Applaus sparten. zg