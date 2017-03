Gute Stimmung im Hotel Motodrom: Direktor Richard Damian (l.) und Küchenchef Oliver Michallik nehmen Zakaria Shahabi am Herd in ihre Mitte, der sich in seinem Praktikum gut integriert hat und im August eine Ausbildung zum Koch beginnt

"Er ist jemand, der richtig gut reinpasst", sagt Globus-Geschäftsleiter Michael Noé über seinen Praktikanten Mohammad Sabir Rahimi. Und Richard Damian, Direktor des Hotels Motodrom, lobt Zakaria Shahabi: "Er hat sich super integriert." Den beiden jungen Männern ist nicht nur die hohe Motivation gemeinsam, sondern auch ihr Herkunftsland Afghanistan, aus dem sie flüchten mussten.

Dass sie auf einem guten Weg sind, sich in den Arbeitsmarkt der Region zu integrieren, freut Patricia Crazzolara, die sich mit dem Arbeitskreis Arbeit des Asylnetzwerks Hockenheim genau darum bemüht.

Beim Unternehmensempfang im vergangenen Jahr war Richard Damian vom Arbeitskreis darauf aufmerksam gemacht worden, dass zehn der rund 100 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Pfälzer Ring 8 einen "gastronomischen Background" haben. Die Suche nach Praktikumsplätzen für Flüchtlinge ist eine der Schwerpunktaufgaben des Arbeitskreises. Anfang Juni begannen "Zaki", wie Damian und Küchenchef Oliver Michallik ihren Auszubildenden nennen, und ein Flüchtling aus Pakistan ihr erstes Praktikum in der Küche des Hotels.

Erfahrung aus Kabul mitgebracht

Während sich sein Kollege zwischenzeitlich gegen eine Ausbildung entschied, da er seine Familie nachholen und dafür lieber Geld verdienen möchte, geht Zakaria Shahabi zielstrebig auf seine Ausbildung zum Koch zu. Erfahrung bringt er aus Afghanistan mit: Mit 17 Jahren begann der heute 22-Jährige, in der Küche eines großen Hotels in Kabul zu arbeiten. Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen der deutschen Küche und der seines Heimatlands: "Bei uns stehen weniger Produkte zur Auswahl, wir benutzen weniger Gewürze, und wir richten nicht alles - Reis, Gemüse und Fleisch - einzeln an", berichtet Shahabi. Und es gebe keine vegetarischen Gerichte.

"Zaki ist sehr ehrgeizig und hat gute Fortschritte gemacht", blickt Oliver Michallik zurück. Richard Damian schätzt die zuvorkommende und hilfsbereite Art des jungen Afghanen, der auch Arbeiten übernehme, für die er gar nicht zuständig sei. "Ich muss immer etwas zu tun haben, rumsitzen ist nicht gut für mich", erklärt Shahabi lächelnd. Deutschlernen ist natürlich Pflicht in seiner Freizeit, damit er den theoretischen Teil der dreijährigen Ausbildung meistern kann, die am 1. August beginnt.

Zur Ausbildung keine Alternative

"Klar, das wird nicht einfach", sagt der Hoteldirektor. Doch zwei Mal Deutschkurs wöchentlich in Heidelberg, in dem auch berufsbezogenes Vokabular gelehrt wird, in die tägliche Praxis sollten für Fortschritte sorgen. "Ich kann alles verstehen, aber sprechen ist schwieriger", räumt Zakaria Shahabi ein.

Die Mühe der deutschen Ausbildung sparen und ihn einfach als Küchenhilfe zu beschäftigen, kommt für Michallik und Damian nicht infrage: "Langfristig bringt das ihm nichts und uns auch nicht", unterstreicht Michallik. Schließlich herrsche Fachkräftemangel in der Gastronomie. Wenn "Zaki" die Berufsausbildung abschließe, könne er später auf der ganzen Welt arbeiten. Das will er aber gar nicht: Er möchte nach seiner Ausbildung gerne im Hotel am Motodrom bleiben.

Mit Fachkräftemangel muss sich auch der Lebensmittel-Einzelhandel auseinandersetzen. Umso mehr ist Globus-Geschäftsleiter Michael Noé daran interessiert, dass Geflüchtete wie Mohammad Sabir Rahimi (Bild) es schaffen, über Praktikum und Ausbildung sein Team verstärken. Dass Rahimi bei ihm richtig ist, habe Noé schon bei der ersten Begegnung gemerkt: "Er hat das Auge für die Ware und ihre Präsentation."

Dass der 24-Jährige außerdem ein freundliches Wesen und keine Berührungsängste mit den Kunden habe, seien ebenfalls vielversprechende Voraussetzungen. Rahimi hat in einem Supermarkt in Kabul gearbeitet, aber auch als Schneider neben der Schule Geld verdient.

Bedarf gibt es reichlich

Auch Noé legt Wert darauf, dass aus dem am 1. März begonnenen Praktikum eine Ausbildung wird und nicht nur ein Aushilfsjob: "Ohne Ausbildung kann kein Kontakt mit den Kunden erfolgen, und der ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit unserer Mitarbeiter." Er kann sich vorstellen, dass Globus bei Bedarf Zusatzhilfe bei sprachlichen Hürden leistet, um den Abschluss zu ermöglichen: "Das muss man lösen können." Denn Bedarf gebe es reichlich.

Darauf setzt auch Patricia Crazzolara: "In jeder Sprechstunde des Arbeitskreises kommen Geflüchtete, die den Einstieg ins deutsche Arbeitsleben schaffen wollen."