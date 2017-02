Er nimmt die Zuhörer mit auf „Tourlaub“

Hockenheim. Cris Cosmo steht für Sommer, Liebe und einen Hauch Revolution. Seit zehn Jahren mischt er deutsche Texte mit handgemachtem Pop, Latino-Reggae-Einflüssen und clubbigen Livebeats. Seinen Künstlernamen bekam Cris, als er mit Straßenmusik in der Welt unterwegs war. In Südamerika nahmen die Leute dem sprachbegabten Chico mit der Gitarre seine deutschen Wurzeln nicht ab. Und nannten ihn einfach "Cris Cosmo" - den Weltbürger-Cris. Am Samstag. 4. März, um 20 Uhr läutet der 37-jährige Vollblutmusiker mit seiner Band in der Stadthalle den Frühling ein.

Cosmo ist Zeit seines Lebens auf der Bühne zu Hause und liebt es, mit seinem Publikum zu feiern. Ob mit großer Band mit fetter Rhythmusgruppe, zackigen Bläsern und geschmackvollen Elektrosounds oder im lauten Duo mit Drummer: In seinen abendfüllenden Konzerten bindet er das Publikum mit spielerischer Leichtigkeit ein, macht 'ne Party draus und lässt die Menschen begeistert und mit breitem Lächeln zurück.

Als Support war der Gewinner von "Wettsingen in Schwetzingen 2016", Norman Bravo, geplant. Leider kann er die die Verpflichtung nicht wahrnehmen. Mit Gallantry Music, einem außergewöhnlichen Trio, haben die Veranstalter hochwertigen Ersatz gewonnen. Selbst komponierte Songs aus dem Album "Life Support" schafften es in ihren zeitweiligen Südafrika unter dem Namen Pilots & Birds sogar auf Platz 1 in den Radio Charts. lj