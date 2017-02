"Kontakte - Bewegungen" heißt der Titel der jurierten Ausstellung der Künstlerinnengemeinschaft GEDOK Mannheim-Ludwigshafen, in der Gisela Späth mit den Arbeiten "Erde - feurig und dynamisch", "Erde im Fluss" und "Geist trägt Erde" vertreten ist. Formal und inhaltlich geht es um das Miteinander, Gegensätze mit Zwischentönen, ein Streiten um die Vorherrschaft, das doch zu einem harmonischen Ganzen führen kann. Die zwölf Künstlerinnen der Gruppe thematisieren widersprüchliche Facetten, Respekt, Streit und Versöhnung, auf jeden Fall Bewegung.

Die GEDOK ist eine Gemeinschaft von Künstlerinnen, die 1926 in Hamburg gegründet wurde. GEDOK-Gemeinschaften haben sich in 23 deutschen Städten gebildet. Sie bringen das Werk und die Leistung von Künstlerinnen an die Öffentlichkeit und sind europaweit das größte Netzwerk für Künstlerinnen der Sparten Bildende Kunst, Literatur, Musik, angewandte und darstellende Kunst.

Die Ausstellung der GEDOK Mannheim-Ludwigshafen wird am heutigen Donnerstag um 18 Uhr bei der Awo in Weinheim eröffnet. Sie dauert bis zum 23. März und ist montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.gedok-ma-lu.de. zg