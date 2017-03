Das Friseurteam von "Flying Scissor", Heidelberger Straße 4, wartet bei den Landesmeisterschaften Baden-Württemberg und Hessen einmal mehr mit hervorragenden Leistungen auf. Vaios Robos und sein "Flying Scissor"-Team holen Titel nach Hockenheim.

Friseurmeister Vaios Robos belegte den ersten Platz in der Kategorie Herren. Sein Mitarbeiter Deniz Kanlibay rangierte auf dem 2. Platz in der Kategorie Herren und Maria Robos konnte sich in der gleichen Kategorie mit dem 4. Platz behaupten. Außerdem erreichte Vaios Robos in der Kategorie Damen den 4. Platz und verpasste damit knapp das Treppchen.

Die Verleihung des "Master of Hairstyling"-Awards erfolgte anlässlich der Landesmeisterschaft in Esslingen. Es handelt sich dabei um einen bundesweiten Wettbewerb, der vom Fachverband Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg ausgeschrieben wird.

Das Hockenheimer "Flying Scissor"-Team freut natürlich sich sehr über diese Auszeichnung seiner Arbeit und dankt allen Beteiligten, Freunden und Kunden. zg