„Erhöhung völlig überzogen“

"Aus Sicht vieler Eltern ist die in der Gemeinderatssitzung vom 25. Januar beschlossene Erhöhung der Kindergartenbeiträge intransparent, unverständlich und völlig überzogen", beginnt ein offener Brief, den die Elternbeiräte der Hockenheimer Kindergärten an Oberbürgermeister Dieter Gummer geschrieben haben, und dessen Wortlauf wir im folgenden veröffentlichen.

"Bereits drei Jahre in Folge haben wir eine Erhöhung der Kindergartengebühren hinnehmen müssen. Und jetzt sollen sowohl die Betreuungskosten als auch das Essensgeld schon wieder steigen", heißt es in dem Schreiben, das zwei finanzielle Auswirkungen als Beispiele anführt. So habe in den Jahren 2014/15 eine Familie mit einem unter dreijährigen Kind in der Ganztags-Gruppe inklusive Essensgeld monatlich 385 Euro bezahlt. 2015/16 seien es schon 511 Euro gewesen, und durch die jetzt beschlossene Erhöhung werden es künftig 570 Euro sein. Eine Familie mit zwei Kindern, eines unter drei und eines über drei Jahre, habe 2014/15 in der Ganztags-Betreuung monatlich 578 Euro bezahlt, 2015/16 seien es 743 Euro gewesen, und künftig 806 Euro. "Im Vergleich dazu: Die Miete für eine 90 Quadratmeter Wohnung in Hockenheim beträgt durchschnittlich 700 Euro", merken die Elternvertreter an.

Welche Kosten werden gedeckt?

Laut den Aussagen in der Gemeinderatssitzung sei diese Erhöhung nicht das Ende. In den nächsten Jahren sollen die Gebühren noch weiter ansteigen, um nach einem "Württemberger Modell" 20 Prozent Kostendeckung bei der Kinderbetreuung zu erreichen. Eine Erläuterung dieses Modells oder eine Erklärung, von welchen Kosten 20 Prozent gedeckt werden sollen, hätten die Eltern nicht erhalten. Sie fragen: "Sind Bau- und Gebäudekosten oder anteilige Personalkosten der Verwaltung enthalten?" Warum fällt die Erhöhung für die unter Dreijährigen um so viel höher aus als die der über Dreijährigen? Warum ist das Essensgeld in der Kita mit monatlich 76 Euro (aktuell Erhöhung um 6 Euro) inzwischen teurer als das Essensgeld in der Schule, wo im Monat maximal 58 Euro nötig sind?"

Andere Städte viel günstiger

Zwar sei Hockenheim verschuldet, doch treffe dies auch auf Sinsheim, Mannheim und Heidelberg zu, heißt es in dem Schreiben, in dem die Kindergarten-Gebühren mit denen der genannten Städte verglichen werden. "In Sinsheim zahlt man bezogen auf das erste Beispiel monatlich 46 Euro weniger als in Hockenheim. Im Beispiel zwei sind es monatlich 145 Euro weniger. In Mannheim sind es im ersten Beispiel 151 Euro monatlich weniger. Im zweiten Beispiel sind es sogar 249 Euro, die sich Mannheimer Eltern im Vergleich zu Hockenheimer Eltern jeden Monat sparen. Hinzu kommt eine Beitragsreduzierung um monatlich 105 Euro im Kita-Jahr vor der Einschulung, was einen Unterschied von satten 354 Euro bedeutet."

In Heidelberg seien die Gebühren nach Einkommen gestaffelt. In der höchsten Einkommensgruppe (über 61 860 Euro Jahreseinkommen) zahlten die Eltern dort im ersten Beispiel immer noch 38 Euro und im zweiten Beispiel 108 Euro weniger im Monat als in Hockenheim. Deshalb stellten sich die Eltern die Frage, ob Hockenheim seinen Haushalt, der durch Aquadrom, Graugusssanierung und Formel 1 belastet ist, "auf Kosten der Eltern saniert".

Kritisiert wird im Brief der Eltern an den OB ferner, dass es bei den Erhöhungen keine soziale Staffelung gibt. Die Elternbeiräte fragen, ob es sich für eine alleinerziehende Mutter mit 1400 Euro netto bei Kita-Gebühren von 806 Euro noch lohne, arbeiten zu gehen. Der Gang zum Sozialamt und damit Hartz 4 seien die logische Konsequenz.

"Der Besuch des Kindergartens ist für die Bildung unserer Kinder unerlässlich und sollte für alle Einkommensschichten möglich sein. Der Verwaltungsaufwand dafür dürfte wohl nicht zu hoch sein, selbst eine Gemeinde wie Kusterdingen schafft es, die Gebühren sozial zu staffeln", heißt es im Brief.

Keine Erstattung für Ausfälle

"Bei solch hohen Gebühren könnte man zu der Annahme kommen, dass das Betreuungsangebot in Hockenheim im Vergleich geradezu luxuriös sein müsste. Doch das ist weit gefehlt, bauliche Probleme inklusive Schimmelbelastung sowie Personalmangel, der auch schon Notfallpläne erforderlich machte, sind die Realität", schildern die Schreiber. Teilweise haben Eltern nach entsprechender Aufforderung ihre Kinder tageweise nicht in die Betreuung gegeben, eine entsprechende Rückerstattung der Gebühren (inklusive Essensgeld) sei aber nicht erfolgt.

Die Elternbeiräte kommen zur Schlussfolgerung: "Wir erachten diese Gebührenerhöhung als äußerst ungerecht und fordern ihre Rücknahme. Darüber hinaus bitten wir um Offenlegung sämtlicher Berechnungsgrundlagen zu der geforderten 20-prozentigen Kostendeckung und um die schriftliche Beantwortung der gestellten Fragen."

Die Unterzeichner von den Elternbeiräten von Park-, Heinrich-Bossert-, Friedrich-Heun-, Friedrich-Fröbel- und Südstadtkindergarten sowie Postillon, unterstreichen abschließend, sie seien "zu einem offenen Dialog selbstverständlich jederzeit bereit". zg