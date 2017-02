Erna geht mit Klobürste auf Dekan los

Da ist eine ganze Menge mehr drin als "beten und basteln", was man sonst der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) so zuschreibt. Auf dem Weg "Voraus in die Steinzeit" schwingen die Elferräte rund um Sabine Oberling die Keulen, klappern mit den Knochenketten und wackeln mit den Hüften - schon beim Einzug in den proppenvollen Saal im Gemeindehaus St. Christophorus.

Wer dabei ist, kann's kaum fassen: Schon da brodelt die Stimmung kurz vorm Siedepunkt - das würde sich so mancher närrische Verein wünschen. Party und Spaß von der ersten Sekunde an. Ob es daran liegt, dass hier Frauen fast unter sich sind?

Einige Auserwählte der holden Männlichkeit dürfen "im Dienst der Weiblichkeit" dabei sein, zwei haben an Musik und Technik ihren Platz, einer filmt, einer fotografiert, einer bedient und, nicht zu vergessen, drei feiern kräftig mit: Dekan Jürgen Grabetz, Kaplan Tobias Streit und Gemeindereferent Thorsten Gut. Eine überschaubare Anzahl Testosteronjünger also, erlebt die Sause und bereichert sie mit fetzigen, lasziven und tänzerischen Höchstleistungen - Kreischalarm ist da vorprogrammiert. Taktisch passend eingeplante Schunkelrunden, das stetig wiederkehrende "Prost Freunde - Prost Elferrat", das unweigerlich die Gläser an die Lippen führt, und Tanzen satt sorgen für Bewegung und Ausgelassenheit.

Loblied auf den Jutesack

Gerade eine halbe Stunde alt, wird bei der Frauensitzung geschunkelt, was die Musikkiste von Jürgen Berger alias "Silvermoon" vom Bier, das auf Hawaii fehlt, bis zum Workout "Auf und nieder immer wieder", hergibt.

Fasnacht ohne Tanzmariechen und Gardetanz geht gar nicht, deshalb bringen die HCG-Jugendtanzmariechen und die Tanzsportgarde "Rote Funken" aus Plankstadt genau diese Sparten umjubelt aufs Parkett - das war spitze!

Schlag auf Schlag werden die Lachmuskeln gefordert, etwa vom Team des Kindergartens St. Maria. Das Loblied auf den guten alten Jutesack als Kleidungsstück präsentieren sie derart amüsant, dass sie damit eventuell den Weg für den neuen Hockenheimer Allwetter-Modetrend gesetzt haben. Alles spricht fürs Naturmaterial: Hautverträglich umschmeichelt es gleich welche Art von Figur und lässt Bewegungs- sowie Interpretationsspielraum für und über die weibliche Kurvenwelt - rhythmisch ausgefeilt vor Augen geführt zum Gitarrenspiel von Gertrud Fassl. Das passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge und landet bei den Feierfrauen direkt im Zustimmungszentrum zum Raketenapplaus.

Die Luxeladys schauen rein und verwandeln die Bühne in ein kunterbuntes tanzendes Monsterlager. Man kennt sich gut, was Präsidentin Sabine Oberling beim Dank formuliert, dabei gleich die "Newcomer" im Saal ebenso willkommen heißt wie auch die unzähligen "Wiederholungstäterinnen." "Die Minis sind nicht klein", tönt sie, "das sind doch die Ministranten." Die bestechen mit Löffelbiskuits mit Sahne, die sie im Publikum verteilen, kredenzen eine Tanzhommage an Udo Jürgens, von "Aber bitte mit Sahne" bis "Mit 66 Jahren".

Eine Klobürste im Anschlag, geht Haushälterin "Erna Buttermilch" (Gemeindereferent Thorsten Gut) in Kittelschürze und Filzpantoffeln auf ihren Chef Dekan Grabetz los und "macht ihm die Haare schön". Voll im Lamentieren, plaudert sie ordentlich aus dem Dekanshaushalt.

Da fliegen die Krückstöcke weg

Zum Warmup kann der Geistliche gleich darauf bei einer extensiven Tanzrunde mit Platznot auf und vor der Bühne antreten - für die Muskeln, die er beim fetzigen Tanz als Opa von der Oma (Sabine Oberling) braucht. Oma Oberling wirft die Krückstöcke von der Bühne, schüttelt ihren Opa in der Foxtrott-Brezel, legt einen Spagat hin, dass es kracht und kringelt sich vor Lachen über die entsetzte Mimik von Opa Grabetz mit Lockenperücke.

Der Weg für die laszive Lola und ihre Cupcakes, die im Hintergrund tänzelnd den Schlagern einen bunten Rahmen geben ist frei. "Er gehört zu mir" von Marianne Rosenberg bis zu Vicky Leandros' "Ich liebe das Leben" schmettert Thorsten Gut die Kracher in den Raum und mitten ins frenetisch feiernde Frauenvolk.

Als Zuckerpuppen mit Luftballon-Riesenlollys und genial selbstgestalteten Kostümen verabschiedet sich das KFD-Tanzballett von der Narrenbühne. Unter großem Bedauern aller, aber, weil sich die privaten Lebensumstände einiger Mitglieder geändert haben, sie teilweise nicht mehr in Hockenheim leben, gehen sie auseinander. "Das macht mich echt traurig, die waren immer ein Knaller", sagt Sabine Oberling nach dem prima Finale eines Klasseprogramms, das sich als "Fasnacht für alle" gestern wiederholte.