Es wird wieder geplanscht

Am Brunnen im neuen Kinderplanschbecken ist es derzeit noch ruhig. Spätestens ab Rosenmontag kommen Kleinkinder und Babys dort aber voll auf ihre Kosten, wenn die neue Attraktion in Betrieb geht.

Hockenheim. Kleinkinder und Babys kommen mit ihren Eltern ab Rosenmontag, 27. Februar, wieder auf ihre Kosten: Das neue Kinderplanschbecken im Aquadrom wird dann in Betrieb genommen. Außerdem findet am Freitag, 3. März, ab 15 Uhr, im Freizeitbad erneut der beliebte Kinderspielnachmittag statt.

"Das 45 Quadratmeter große, neue Planschbecken ist eine weitere Attraktion im Aquadrom. Ich bin mir sicher, dass Babys und Kleinkinder am neuen Becken viele spaßige Stunden verbringen werden", ist sich Martina Schleicher, Werkleitung der Stadtwerke, sicher.

Das neue Kinderplanschbecken ist terrassenförmig angelegt und bietet eine Rutsche von einem in den anderen Bereichen. Es verfügt über zwei besondere Spielattraktionen. Akustikpanelen in der Farbe eines Regenbogens dämmen die Lautstärke am Becken. Hinzu kommt eine moderne LED-Beleuchtung sowie ein neugestalteter Baby-Dusch- und Wickelraum mit WC in der Nähe des Kinderplanschbeckens.

Eltern behalten die Übersicht

Ein weiterer Vorteil des Beckens ist, dass Kinder sicher "baden und spielen" können. "Der Bereich ist mit einem Geländer versehen. Damit behalten die Eltern die Übersicht über die Kinder. Außerdem ermöglicht das Geländer besseren Schutz davor, dass die Kleinen ,ausbüchsen'", berichtet Martina Schleicher. Sie ergänzt: "Der Zugang zum Becken ist auch mit einem Rollstuhl über eine Rampe möglich".

Außerdem soll im Außenbereich des Aquadroms in der Nähe zum Kinderplanschbecken im Frühjahr ein Spielplatz entstehen, kündigt die Werkleiterin an. cs