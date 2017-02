Fachbereichezeigen ihre Spezialitäten

Hockenheim. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium lädt am Mittwoch, 15. März, 18 bis 20 Uhr, zum Abend der offenen Tür ein. Schüler der vierten Klassen können mit ihren Eltern das Gymnasium näher kennenlernen. Die Naturwissenschaften und die Informatik zeigen Experimente, die Fremdsprachen präsentieren sich mit Sketchen und Spielen. Die Musiklehrer bieten ein erstes Kennenlernen der verschiedenen Instrumente der Bläserklasse an. In der Aula gibt es Informationsstände, und die Biomütter bieten kleine Snacks aus dem "Gaußfrühstück" an.

Für interessierte Eltern werden Schulhausrundgänge durchgeführt. In einem Kurzvortrag erfahren die Besucher Wissenswertes zum Thema "Schwerpunkt Musik". Die Schulleitung gibt wichtige Informationen zur Schule. Die Parkplatzsituation vor der Schule ist begrenzt.

Die Anmeldungen der Schüler, die im Schuljahr 2017/2018 die Klasse 5 des Gymnasiums besuchen werden, können im Sekretariat des Gauß erfolgen: Dienstag, 4. April, und Mittwoch, 5. April, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Dafür werden die Bestätigung der Grundschule über den Schulbesuch im Original, das Familienstamm-buch oder Geburtsurkunde oder Geburtsschein benötigt. zg