Farrent: Auf das Zuhören kommt es an

Musik zu gestalten, ist keine Kleinigkeit. Selbst und gerade Profis macht dieses eine entscheidende Prinzip immer wieder zu schaffen: Die unendlich bekannten Noten nicht zur Routine verkommen zu lassen.

Wer den Werdegang der Big Band des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in Hockenheim verfolgt hat, wundert sich inzwischen nicht mehr darüber, dass die Musiklehrer Matthias Mayer und Gerd Weber in drei Jahren intensiver Probenarbeit aus jungen Laienmusikern ein Ensemble formten, das sich selbst vor Profi-Ensembles nicht verstecken muss.

Wenn Gerd Weber im Gespräch den Facettenreichtum und Phrasierungstechniken seiner Schüler lobt, um begeistert zu bemerken, dass man mit seinen Solisten von morgen "selbst bei komplexen Stücken richtig ambitionierte Musik machen kann", ist das nicht nur so ein Spruch: Er hat sich längst bewiesen.

SWR Big Band in Concert Während des des Projekts "live@school" besuchten die Musiker Karl Farrent, Andi Maile und Klaus-Peter Schöpfer neben zahlreichen weiteren Gymnasien auch die Big Band des Gauß-Gymnasiums. In intensiven Workshops wurde an neuen Nummern geübt. Am Freitag, 17. März, 19.30 Uhr, wird die SWR Big Band gemeinsam mit der Big Band des Gauß-Gymnasiums ein Konzert in der Stadthalle geben. Sechs, eigens für diesen Abend geprobte, Stücke wird die Gauß-Band beisteuern, den Rest des Abends füllen die Musiker des SWR. Tickets können ab sofort per Mail an my@cfg-gym.de reserviert werden. An der Abendkasse wird es Tickets (20 Euro für Erwachsene, 10 Euro ermäßigt) zu kaufen geben. mer

Und damit sollen nicht nur die Workshops gemeint sein, in denen das "Jazz&More Collective" um Veit Hübner den Klangkörper schliff - dass die Big Band bei Veranstaltungen im gesamten Schwetzinger Raum mittlerweile ein gefragtes Ensemble ist, liegt auch am großen Talent der Musiker und ihrem eigenen Fleiß.

Lampenfieber vor erster Probe

An diesem Morgen herrscht dennoch Aufregung. Denn so oft sie mittlerweile mit Vollblut-Jazzern auf der Bühne standen: Dass ein Szene-Solist wie Karl Farrent sich im Rahmen des "live@school"-Projekts der SWR Big Band die Zeit nimmt, eine ganze Probe zu gestalten, wird wohl nie aufhören, etwas Besonderes zu sein - und das hat seine Gründe. Bereits im Gespräch mit unserer Zeitung kurz vor der Probe macht der Trompeten-Spezialist klar: "Auf das Zuhören kommt es an!" Er sollte Wort halten.

Ohne auch nur ein Wort zu sagen, lässt er Gerd Weber den Louis Prima-Klassiker "Sing, Sing, Sing" durchproben und schreitet erst dann zur Tat - und mit was für einer Differenziertheit! "Schmeißt die Achtel nicht weg!" fordert der neue Maestro, schreibt spontan noch ein paar Kicks in die Schlagzeug-Partitur und kreiert - ganz selbstverständlich und ohne nachdenken zu müssen - organische Druckpunkte, an denen das Piano zum Forte, zum Crescendo werden kann, um noch mehr Wirkung zu entfalten.

Gespür für Individuen

Dabei gelingt es Farrent nicht nur, den Klangkörper in die Geschichte des Songs zwischen Carnegie Hall und Swing-Tradition eintauchen zu lassen, der Brite zeigt sich auch menschlich als Kenner. Immerhin dirigiert der Trompeter in seinem Heimatort nicht nur seine eigene Laien-Big Band, für die er auch komponiert - er hat ein unendlich feines Gespür für die Individuen, die vor ihm sitzen und die Töne, die sie freisetzen können, wenn sie sich nur trauen.

Unterdessen schmilzt die Nervosität wie ein Eis im Sommer und weicht einer Begeisterung, die hörbar wird. Denn Farrent unterbricht zwar oft und sofort, wenn ihm etwas nicht gefällt, dafür hat sein Feedback eine Pointiertheit und Authentizität, die verblüfft. Es sind Sätze wie dieser: "Spiel lieber laut und falsch, als leise und richtig. Denn auch, wenn du noch so daneben liegst, will ich dich hören!" Was hart klingt, ist in Wahrheit nur transparent und schnörkellos. Das kommt an. Die jungen Musiker hängen Farrent geradezu an den Lippen, nutzen die Gelegenheit, bei Fragen auch konkret nachzuhaken und spüren, wie viel mehr mit kleinen Phrasierungen und Detailarrangements eigentlich noch gehen kann.

Als die Band gute 45 Minuten geprobt hat, Farrent vor der Pause noch einen letzten Komplettdurchgang hören will und "Sing, Sing, Sing" plötzlich mit einer Kraft und Dynamik hörbar wird, wie sie vorher kaum jemand erwartet hätte, halten nicht nur auf dem Pausenhof Schüler an, um durch die Scheibe zu sehen, was da vor sich geht - selbst Gerd Weber groovt mit. "Es ist alles eine Frage der Attitüde" lässt es Karl Farrent hören und lächelt. Er hat allen Grund dazu.

"Tolles Feedback"

"Das ist schon etwas ganz Besonderes, so ein Feedback zu bekommen" zeigt sich Paula Krieger am Euphonium begeistert vom Workshop dieses Tages und selbst das Saxofon-Ass Moritz Barta (aka "Moba") muss am Ende zugeben, dass er bei all seinem Können noch etwas tun kann, um sein Talent zu schleifen.

Bis es am 17. März soweit ist und in der Stadthalle gemeinsam mit der SWR Big Band Hits von "Morocco" bis "In the Mood" glänzen dürfen, wird es noch ein paar Tage dauern. Doch wenn die Workshops mit Saxofonist Andi Maile und Gitarrist Klaus-Peter Schöpfer den Talenten aus Hockenheim so viel Antrieb geben, wie dieser Vormittag mit Karl Farrent, kann der Weg bis zum großen Konzertabend nur eines werden: glorreich.