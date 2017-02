JUZ am Aquadrom:

Mit der Faschingsdisco geht es am morgigen Samstag im Jugendzentrum am Aquadrom (JUZ) "richtig zur Sache". Jugendliche ab zwölf Jahren können sich dann von 16 bis 22 Uhr auf der Tanzfläche nach Lust und Laune austoben.

Nach fünf Jahren Abstinenz wurde dafür wieder der brasilianische Kult-DJ Jonas verpflichtet. Ab 20 Uhr ist die Veranstaltung nur noch für Jugendliche ab 14 Jahren zugänglich. Außerdem erwarten die Besucher einige Überraschungen, teilt das JUZ mit.

Das Jugendzentrum am Aquadrom befindet sich ab Sonntag, 26. Februar, in den Faschingsferien. Es öffnet am Mittwoch, 15. März, 13 Uhr, wieder seine Tore. juz