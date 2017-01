FDP: Kompromisse beim Wohnraum

"Wir setzen auf die Haushaltsstrukturkommission", sagte Michael Gelb vor einem Jahr und wurde enttäuscht. In der Form, in der die Kommission notwendig und gewünscht war, war sie gefühlt von Oberbürgermeister Gummer nie gewollt. Daher kamen keine nennenswerten Ergebnisse zustande. Zu allem Ärger wurden dadurch dringend notwendige Kräfte in der Verwaltung unnötig gebunden. Gegipfelt sei das Ganze im eingebrachten Haushaltsentwurf mit einem Anstieg der Schulden auf über 27 Millionen Euro. Zum Glück gebe es die Nachhaltigkeitssatzung und neue positive Zahlen. Sonst wäre es mit dieser Grundlage nicht möglich gewesen, überhaupt einen mehrheitsfähigen Haushalt aufzustellen.

Zu Einzelthemen: Die Kraichbachrenaturierung werde sehr schön, sei aber am Ende leider viel zu teuer geworden. Bei der Schulentwicklung sei man nach vielen Rückschlägen einen großen Schritt weiter. Hockenheim benötige zusätzlichen Wohnraum, für Flüchtlinge, vor allem aber auch für von Obdachlosigkeit Bedrohte, sozial Schwache und Familien. Darauf werde man hinarbeiten und zu Kompromissen bereit sein. Maßvoll den Grundsatz "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" aufzuweichen und größere Einheiten als vielleicht gewünscht zu bauen, könnten diese Kompromisse sein.

Die Stadtwerke seien weiter in den Kerngeschäftsfeldern gut aufgestellt und machten hervorragende Arbeit. Angesichts des gestiegenen Defizits werde man geplante Maßnahmen kritisch hinterfragen. hs