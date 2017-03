Fisch ist ein geselliges Tier

Heringe? Gibt es überhaupt noch Heringe? Oder werden sie heute Abend alle aufgegessen. Oder zumindest noch im Laufe dieser Woche. Karneval ist zu Ende, da ist Heringsessen angesagt. Längst nicht nur bei den Karnevalisten. Das "Heringsessen" hat sein kulinarisches Eigenleben entwickelt.

Der Hering hat es also zu einer gewissen Bekanntheit im gesamten Jahreszyklus geschafft. Man sagt einfach: Wir gehen zum Heringsessen. Und alle wissen, was gemeint ist. Wenn uns jemand erzählt, er gehe zum, sagen wir mal, Rotbarschessen, denken wir höchstens: Lass´ ihn doch.

Der Aschermittwoch hat den Hering also in gewisser Weise geadelt. Na ja, Adel verpflichtet. Und so schmeckt der Hering den meisten Leuten auch sehr gut. Zumal er zumeist in einer großen Gemeinschaft verzehrt wird. Man könnte natürlich sarkastisch sagen, das sei gut für den Hering, weil er auch zu Lebzeiten stets im Schwarm lebt und als alleiniger Fisch ziemlich orientierungslos sein soll, wie uns Zoologen informieren. Also, wir fassen zusammen: Einsamer Hering sucht Aschermittwochsgesellschaft. Guten Appetit!