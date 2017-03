Fit in die Abi-Prüfungen

Die Volkshochschule bietet in den Osterferien von Dienstag, 18. April, bis Samstag, 22. April, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, einen Mathematik-Vorbereitungskurs auf das Abitur sowie einen Kurs auf das Englisch-Abitur an. Die Kursgebühr beträgt je Kurs 99 Euro.

Der Mathematikkurs dient der intensiven Prüfungsvorbereitung auf der Basis aktueller Abituraufgaben und findet täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt.

Beim Vorbereitungskurs auf das Englisch-Abitur sind die Kompetenzschwerpunkte Landeskunde, Beherrschung der sprachlichen Mittel, Umgang mit Texten sowie das Schwerpunktthema "Challenges and Choices in an Insecure World". Der Kurs findet täglich von 12.30 bis 15.30 Uhr statt.

Zusätzlich zu den Kursen in den Osterferien findet am Samstag, 1. April, und Samstag, 8. April, nochmals ein Kurs "top-fit in das Mathematik-Abitur 2017" an allgemeinbildenden Gymnasien statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Das Abitur im Kernkompetenzfach Mathematik gliedert sich in einen Pflichtteil und die Wahlteile. Der Kurs dient einer intensiven Prüfungsvorbereitung auf der Basis aktueller Abituraufgaben. zg