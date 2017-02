Fluch der Erreichbarkeit

Je weiter die Informationstechnologie voranschreitet, desto heikler wird die Frage, wie der vernetzte Mensch es mit der permanenten Erreichbarkeit halten soll. Denn so angenehm es ist, in wichtigen Fällen keine Nachricht, keinen Anruf zu verpassen, so lästig ist es, ständig Benachrichtigungen zu erhalten über den Eingang von Informationen, auf die man getrost verzichten könnte.

So mancher Vater und so manche Mutter dürfte schon mitten in der Nacht hochgeschreckt sein, weil das Smartphone Laut gab - um dann halb fluchend, halb beruhigt festzustellen, dass kein Hilferuf des Kindes dahinter steckte, sondern nur eine simple Werbebotschaft, die einfach zur Unzeit verschickt wurde.

Während solche Störungen privater Natur leicht behoben werden können, indem die Geräte einfach nachts ausgeschaltet oder fernab der Bettstatt aufbewahrt werden, haben es Menschen, die aus beruflichen Gründen erreichbar bleiben müssen, nicht so leicht.

Besonders ärgerlich ist es in dieser Kategorie, wenn der Weckruf gut gemeint, aber falsch adressiert war. Das hat eine Mitarbeiterin der Stadthalle am Samstag erlebt. Sie wurde um 3 Uhr von der Feuerwehr via Mobiltelefon aus dem Bett geholt, weil im Fahrstuhl des Kongress- und Veranstaltungszentrums ein Gast feststecke.

Das erstaunte die unsanft Geweckte zwar, weil der Lift vorm Abschließen des Gebäudes stets kontrolliert wird, doch hilfsbereit eilte sie trotzdem zum Ort des Geschehens. Um dort festzustellen, dass sie Opfer eines kleinen Übermittlungsfehlers geworden war: Gestreikt hatte der Aufzug im benachbarten Gemeindezentrum St. Christophorus. Wäre sie mal lieber nicht rangegangen . . .