Flüchtlinge im Fokus

Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen stehen im Fokus der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 22. Februar, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Zunächst hat sich das Gremium mit der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in diesem Jahr und deren Auswirkungen auf die Stadt Hockenheim zu befassen. In diesem Themenkreis gehört dann der Dienstleistungsvertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) über den Einsatz von Sozialarbeitern im Zuge der erweiterten Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung in der Verwaltungsgemeinschaft HoRAN. Zu befinden hat der Rat über eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushalt 2016 für Personalkosten Streetwork/Sozialarbeit aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem DRK.

Stadtentwicklung voranbringen

Im weiteren Verlauf der Zusammenkunft hat sich der Gemeinderat mit der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für einen Teilbereich des Bebauungsplans "Obere Hauptstraße Süd, Teil 2" sowie mit dem Aufstellungsbeschluss des gleichen Bebauungsplans (Innenentwicklung) zu befassen. Weitere Tagesordnungspunkte sind der Verkauf eines städtischen Gewerbegrundstücks sowie die Herstellung einer Radwegeverbindung sowie einer barrierefreien Fußwegverbindung zwischen Kraichbachweg und Südring im Bereich der Südringbrücke.

Die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen, Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen beenden die Sitzung. hs