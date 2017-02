Föhnfrisuren feiern „White Wedding“

Die 80er-Jahre, das waren Jahre ohne das Massenphänomen Handy und Internet. Sie waren geprägt von Föhnfrisuren, Schulterpolster und Elektropop, von Kinoerfolgen wie "E. T. - der Außerirdische" oder "Dirty Dancing". Nicole gewann 1982 für die Bundesrepublik den Grand Prix mit "Ein bisschen Frieden" und der Endzeit-Song "Forever Young" von Alphaville traf den Zeitgeist. Zudem sind die 80er das Jahrzehnt mit der besten Musik, wo weltweite Popstars wie Michael Jackson, Madonna, Elton John, Cindy Lauper oder Whitney Houston Millionen begeisterten.

Dass die Lieder auch heute noch frisch und aufregend klingen können und den Nerv dieser Zeit treffen, bewies am Samstagabend das Musical "I wanna dance with somebody", mit dem das Großstadt-Entertainment in der Stadthalle gastierte. Viele Plätze blieben leer, wer aber dabei war bei dieser schillernden 80er-Jahre-Show, hatte viel Spaß - nicht nur am Gesang und Tanz, sondern auch am aufwendigen Bühnenbild und den fantasievollen Kostümen.

Die schönste Frau von Hockenheim

Die Handlung, die nur als Vorwand diente, um die 80er-Jahre-Hits aneinanderzureihen, bezieht sich auf das berühmte Märchen vom Aschenputtel. Cindy (gespielt von Michelle Fichtner) aber taucht nicht im grauen Leinenkleid auf, sondern hüpft und tanzt singend zusammen mit ihren Stiefschwestern BJ (Jeju Caron) und Diana (Annette Hessel) im grellbunten Outfit über die Bühne. Sie verliebt sich in den Prinzen (Luc Steegers), der schüchtern "Hello, is It me you´re looking for"? intonierte. Nachdem der Adjutant (Sascha Laue) den beiden den Weg ebnet, kommt es zu einem Treff. Doch der König (Michael Ewig) will für seinen Sohn die hübscheste Frau aus Hockenheim, wie er dem Volk, seinen Untertanen (das Publikum im Saal) beteuert und lädt deshalb zum Ball. Wegen der Kleiderwahl geraten die Stiefschwestern und die Stiefmutter (Daniela Tweesmann), die in einem knatschroten, engen Lederkostüm steckte, aus dem Häuschen. Zudem macht die Stiefmutter dem Aschenputtel das Leben schwer. Trotzdem erschien diese auf dem Ball im schönsten Kleid, das ihr nicht der Haselbaum auf Mutters Grab schenkte, sondern Kermit, der Frosch, durch den Vorhang. Schließlich gibt es ein Happy End mit einer "White Wedding", bei der sich sogar die Stiefschwestern um den Hals fallen.

Dank der mitreißenden Non-Stop-Performance auf der Bühne, des Charmes der Outfits, der stimmgewaltigen Darsteller, der authentischen Tanzschritte aus Madonna-, Flashdance- und Michael-Jackson-Videos und der passenden Musikauswahl kam im Saal gute Stimmung auf. Viele Songs, darunter "Under Pressure" von den Queens, "Sweet Harmony" von The Beloved, "Wind of Change" von Scorpions oder "Wild Boys" von Duran Duran, "Simply the Best" von Tina Turner oder "Lambada", animierten die Zuschauer zum Mitwippen und Mitklatschen.

Fetzige Tanzeinlagen

Auch die professionell dargebotene Aerobic-Einlage zu Olivia Newtons "Let's get Physical" löste stürmischen Applaus aus und der gruselige Tanz der Untoten zu Michael Jacksons "Thriller" mit Roboter-Bewegungen. Trotz der lauten Musik vom zugespielten Band konnten sich die Sänger sehr gut behaupten, dies auch dank der getragenen Headset-Mikrofone.

Der ausbalancierte Bariton Michael Ewigs, die voluminöse Soulstimme Daniela Tweetmanns, das einnehmende Timbre Luc Steegers, aber auch der Gesang Michelle Fichtners, Jeju Carons und Annette Hessels überzeugen auf ganzer Linie.

Für dieses Musical mit Hits bekannter Pop-Stars der 80er Jahre spendete das Publikum in der Stadthalle stets begeistern Applaus, für den sich die Gruppe am Ende der Vorstellung mit einer Zugabe erkenntlich zeigte.