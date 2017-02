Fokus zunächst auf „Rondeau“

Herr Weiglein, Sie sind jetzt gut fünf Wochen in Hockenheim. Haben Sie den Wechsel vom Leonardo-Hotel in Walldorf zur Hockenheimer Stadthalle schon bereut?

Rainer Weiglein: Nein, auf keinen Fall habe ich etwas bereut, das war genau die richtige Entscheidung, nach Hockenheim in die Stadthalle zu wechseln. Ich kann in einem positiven Umfeld arbeiten und freue mich jeden Tag auf Interessantes und Neues. Ich habe bereits tolle Veranstaltungen gesehen und freue mich auf die Zukunft. Meine Familie steht zu 100 Prozent hinter mir und ist neugierig auf das, was ich Neues berichten kann.

Sind Sie noch in der Kennenlern-Phase oder bereits voll im Tagesgeschäft?

Weiglein: Beides, der Alltag hat mich schnell gepackt und jeden Tag kommen neue Eindrücke auf mich zu. Natürlich bin ich bei allen Veranstaltungen anwesend und weiß auch schon, wie die Garderobe ausgegeben wird . . .

Haben Sie in Hockenheim schon eigene Schwerpunkte setzten können?

Weiglein: Herr Rettl hat mir bereits viel übergeben, die größte Aufmerksamkeit liegt zur Zeit auf der Übernahme des "Rondeau", der an die Stadthalle angegliederten Gastronomie. Weitere Schwerpunkte sind die Absprache für Veranstaltungen in der Zukunft sowie die Erstellung des gastronomischen Angebotes. hs