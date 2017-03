Form und Farbe

Hockenheim. "Erde.Global", mit diesem gemeinsamen Thema aber ganz unterschiedlichen Bildlösungen präsentieren sich Nina Kruser und Gisela Späth auf der 7. Künstlermesse des Landesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler im Haus der Wirtschaft in Stuttgart am Messestand 47.

Nina Kruser hat die Kreisform zu ihrem formalen und inhaltlichen Prinzip gemacht als Zeichen für die endlose Bewegung ohne Anfang und Ende. Bemalte Leinwandstreifen als Zeitzeichnungen reflektieren ihre eigene Biografie und ihr Eingebundensein in die globale Welt.

Gisela Späth geht es inhaltlich um Kraft und Dynamik der Erde, ihre Vielfalt und Geheimnisse und die Bedeutung für den Menschen mit bildnerischen Mitteln zu hinterfragen. "Auch die Erde braucht den Himmel" ist eine ihrer Bildaussagen. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, schreibt in seinem Grußwort, "Kunst fasziniert, polarisiert und setzt sich dabei über Grenz- und Sprachbarrieren hinweg. Diese Künstlermesse hat sich zu einem wesentlichen Bestandteil der Kunstlandschaft in Baden-Württemberg etabliert."

Eröffnet wird die Messe morgen, Donnerstag, 19 Uhr, im Haus der Wirtschaft in der Willi-Bleicher-Straße 19 in Stuttgart und dauert bis zum Sonntag. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eine Podiumsdiskussion am Freitag um 19 Uhr, die Verleihung eines Kunstpreises am Samstag um 16 Uhr und ein Bericht über die Erfolgsgeschichte einer Produzentengalerie am Sonntag um 14 Uhr bereichern die Messe. zg