Hockenheim. Vor 50 Jahren hat die Gemeinde eine neue Schule gegründet, das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Aus diesem Grund wird am Freitag, 31. März, 19 Uhr, die Fotoausstellung "LebensRaumGauß" mit einer Vernissage eröffnet.

Die Besucher sind zu einem Gang durch die Schule zur Teilnahme am Dialog der großformatigen Bilder eingeladen. An ausgewählten Stationen erweitern Klangbilder den Dialog. Die Foto-Exponate von Maria Guckert-Damian, Lehrerin am Gauß-Gymnasium, sowie von Emil Weikinn und Ivan Keskic, zwei Schülern der Oberstufe, sind eine Hommage an "unsere Schule".

So wie die Fotos mit ihrer Umgebung kommunizieren, so unterstreichen die Klangbilder die Gestimmtheit ausgewählter Bilder. Diese klanglichen Interpretationen mit unterschiedlichen Musikinstrumenten werden uns Julian Seiler, Klasse 11, und sein Vater Christoph bieten.

Am Ende des "fotografischen Spaziergangs" klingt der Abend mit einem Imbiss aus.