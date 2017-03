Freigabe ohne eine Zeremonie

Abfahrt in Richtung Süden: Rechts ab geht es nach Stuttgart und Karlsruhe, geradeaus zur Abfahrt Schwetzingen/Hockenheim. Der Anschluss wird mehrfach umgestaltet.

Bauarbeiten im Bereich Hirschacker: Vieles veränderte sich in diesen Tagen. Auch der damalige Hockenheimring wurde vom neuen Asphaltband durchtrennt.

Freie Fahrt auch auf der B 36: Mitarbeiter des Straßenbauamts räumen am 1. März 1967 im Bereich Talhaus Hinweisschilder weg, die auf Einschränkungen hinwiesen.

Wenn heutzutage in den Medien von der Autobahn 6 die Rede ist, geht es in der Regel um Unfälle oder Staus - auf alle Fälle um Unerfreuliches. Das war vor 50 Jahren ganz anders: Damals wurde gefeiert, dass das Teilstück zwischen der Anschlussstelle Hockenheim/Schwetzingen und dem Autobahndreieck Walldorf. Wobei feiern mehr die Befindlichkeit der Autofahrer meint als eine Einweihungszeremonie - denn auf die wurde verzichtet.

"Scheren und Minister blieben zuhause", hieß es in unserer Zeitung am 2. März 1967 in Anspielung auf die schon damals übliche Durchtrennung eines weißen Bandes.

Ganz ohne prominenten Besuch ging die Indienststellung des Abschnitts allerdings nicht über die Bühne. Oberbaudirektor Wolter rollte in seinem Dienst-Mercedes über die neue Fahrbahn. Im Gefolge der Autobahnpolizei befuhr er den Abschnitt, auf dem Straßenbauarbeiter die letzten Absperrungen und Markierungen beiseite räumten.

B 36 ebenfalls freigegeben

Es dauerte bis zum Nachmittag des 1. März 1967, bis der Verkehr in alle Richtungen freigegeben war, berichtete unsere Zeitung damals. Die Freigabe betraf auch die Bundesstraße 36 zwischen Hockenheim und Schwetzingen. Die beiden Städte sollten vom Bau der neuen Strecke profitieren, hieß es damals im Zeitungsbericht.

Dort hieß es: "Es ist also ab sofort möglich, unweit des früheren Wiesenhüterhauses an der B 36 (das allerdings im Zuge der gesamten Straßenbaumaßnahmen abgerissen worden ist) direkt Anschluss zu gewinnen an die Autobahnen nach Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart." Auch die Möglichkeit einer Ausfahrt aus diesen Richtungen sei gegeben, ergänzte der Bericht.

Es folgte eine Einschränkung im Text: "Die Ein- bzw. Ausfahrt besitzt nach wie vor den Charakter des Provisoriums und nennt sich auch bescheiden ,Behelfsausfahrt'. Erst wenn die Brückenbauwerke und die großzügigen Straßenschleifen fertig sind, darf man den Autobahnanschluss in Schwetzingens Süden als vollkommen bezeichnen."

Immerhin war es schneller gegangen als angenommen: Im Sommer 1965 war noch die Rede davon gewesen, dass der Abschnitt erst im Sommer 1967 in Betrieb gehen könne. Bis Oktober wurde mit der Fertigstellung zwischen Mannheim-Rheinau und Sinsheim gerechnet.