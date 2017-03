Freude über regen Nachwuchs

Auch wenn es derzeit bei den Badenliga- und Kreisliga-Handballern des HSV nicht rund läuft: In der Vorstandsetage der Hockenheimer Ballwerfer herrscht großer Zusammenhalt. Das wurde jetzt zum wiederholten Mal bei der Abteilungs-Hauptversammlung deutlich. Alle Beschlüsse und Entscheidungen wurden einstimmig gefasst und die Arbeitstagung war mit einer elf Punkte umfassenden Tagesordnung in noch nicht einmal einer Stunde beendet, teilt die Abteilung mit.

Zum angedachten "Stabwechsel" in der Führungsposition ist es doch noch nicht gekommen, denn aus Studiengründen hatte Henrik Gubernatis, der schon längere Zeit fest vorgesehene Nachfolger von Handball-Chef Hans-Georg Teufel, noch um etwas Aufschub gebeten. Die Neuwahlen waren vom HSV-Vorsitzenden Claus-Peter Hummel schnell abgehandelt und alle einstimmig.

Abteilungsleiter Hans-Georg Teufel ließ in seinem ausführlichen Rechenschaftsbericht die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren und erinnerte an sportliche Erfolge wie auch an Misserfolge. Beim Badenliga-Team haben große Verletzungssorgen und die Abmeldung von gleich zwei Leistungsträgern zum Rundenstart dafür gesorgt, dass das sportliche Ziel, ein Platz unter den ersten fünf Vereinen, derzeit nur schwer erreichbar erscheint.

Die Abteilungsleitung Abteilungsleiter: Hans-Georg Teufel, erster Stellvertreter: Stefan Kögel, zweiter Stellvertreter: Henrik Gubernatis, Jugendleiterin: Ute Knopf, Kassenwart: Stephan Neumann, Schriftführerin: Tina Pilja, Kassenprüfer: Heinz-Peter Lühmann, Beisitzer: Christian Lützel, Fabio Engelberth und Philipp Bienroth. teu

Im Mittelfeld der Tabelle bewegt sich das 1b-Team in der 2. Kreisliga und hat derzeit während der Spiele in den Mannheimer Hallen mehr wegen des verbotenen Haftmittels als mit den Gegnern zu kämpfen.

Blick auf ein "Mammutjahr"

"Wir haben auch 2016 ein Mammutjahr an sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen gut bewältigt und dafür bedanke ich mich bei den mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", freute sich der Handball-Chef. Für besonderes Engagement erhielt Henrik Gubernatis angesichts seines besonderen Engagements am Hockenheimring ein Sonderlob, ebenso wie Helga Christ für die jahrelange Erstellung der diffizilen Renn- und Veranstaltungs-Abrechnungen.

Erwähnt wurden auch erfolgreiche Events an Fasnacht, beim großen Behindertensportfest mit Schirmherr OB Dieter Gummer, und auch im Hockenheimer Maidorf sind die HSV-Handballer wieder an die Öffentlichkeit getreten.

Jugendwartin Ute Knopf berichtete über die mannigfaltigen Aktivitäten in den Nachwuchsklassen der SG Horan, die neben dem HSV noch mit dem TV Altlußheim und TBG Neulußheim gebildet wird. Vor allem in den jüngsten Altersklassen herrscht reges Treiben und die männliche A-Jugend steht lange vor Rundenende als neuer Bezirksmeister fest. Philippe Schinke war Coach dieser erfolgreichen Truppe.

Positiv war der Kassenbericht von Stephan Neumann, so dass der einstimmigen Entlastung nichts im Weg stand. Mit der Bekanntgabe der nächsten Termine endete die harmonisch verlaufene Tagung. teu