Für den Erhalt der Grünfläche

Überraschung, Schock und Sorgen hätten sich nach dem 17. Januar bei vielen Bewohnern Hockenheims breit gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung (an diesem Tag hatte die Stadtverwaltung zu einer Informationsveranstaltung zum Thema sozialer Wohnungsbau eingeladen, über die wir berichteten). "Die Ankündigung, dass an vier Standorten in diesem Jahr Wohnungen für sozial Schwache errichtet werden sollen, kam plötzlich. Einer dieser Standorte ist der Eichendorffplatz, der an die Lessingstraße angrenzt und in der Nähe des Hockenheimer Bahnhofs liegt", heißt es weiter in dem Schreiben, mit dem sich eine neue Bürgerinitiative an die Öffentlichkeit wendet.

"Auf dieser Grünfläche soll Mitte des Jahres ein Wohnhaus für 30 bis 40 Personen gebaut werden, wofür die Bäume, Pflanzen und Tiere, die hier heimisch sind, Beton, Holz und Baustellenfahrzeugen weichen sollen. Dass dies nicht in jedermanns Sinne ist, zeigte sich schnell. Schon wenige Tage nach der Bekanntgabe wurde die Bürgerinitiative Eichendorffplatz ins Leben gerufen", heißt es weiter.

Gegründet wurde die BI Eichendorffplatz von Gisela Servatius, Ursula Rösch und Wolfram Ritter, welche das Ziel haben, die Grünfläche vor einer Bebauung durch die Stadt auf Dauer zu schützen. Und nicht nur sie wollen es, vermutet die BI.

Zahlreiche Mitstreiter

Bei dem ersten Treffen der BI Eichendorffplatz Anfang Februar habe es trotz der späten Stunde eine hohe Teilnehmerzahl im überfüllten Rondeau gegeben. Schriftlich würden den Initiatoren dennoch weitaus mehr Teilnahmeerklärungen vorliegen.

Während der Sitzung sei es vorrangig darum gegangen, die Ziele der BI klarzustellen und die betroffenen Anwohner um Hilfe zu bitten. Auch sei über bereits erfolgte Schritte berichtet worden, wie zum Beispiel ein Gespräch mit OB Gummer, in welchem ihm die Sorgen und Bedenken der Anwohner erneut mitgeteilt worden seien.

Nach einer ruhig verlaufenen Frage- und Diskussionsrunde am Ende der Sitzung hätten sich einige der Anwesenden gemeldet, um Aufgaben für die BI zu übernehmen und sich innerhalb dieser zu engagieren. So gebe es bereits Zuständige in den Bereichen Presse, EDV oder Helfer für kleine und größere Einfälle, die auf der Sitzung liebevoll "Mädchen für alles" oder "Feuerwehr" getauft worden seien.

Für alle Teilnehmer des Treffens sei es das vorherrschende Ziel, die Grünfläche Eichendorffplatz zu schützen und in ihrem jetzigen Zustand zu erhalten, damit man zwischen all den Häusern auch weiterhin ein Stückchen Natur in seiner Nachbarschaft habe, schließt die Pressemitteilung der Bürgerinitiative Eichendorffplatz. zg