Für eigenständige Schulen

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg empfing den FDP-Bundestagskandidaten Hendrik Tzschaschel im Rathaus. Neben der kommunalen herausfordernden Aufgabe, die Voraussetzungen für genügend Wohnraum zu schaffen, waren die Europa- und Bildungspolitik zentrale Themen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hockenheim habe ein breites Angebot an Bildungsinstitutionen, so Bürgermeister Lichtenberg, der davon berichtete, dass für die Kommune wichtig sei, die Bildungseinrichtungen vor Ort gut weiter zu entwickeln. Der FDP-Politiker hob hervor, dass Deutschland auf ein exzellentes Bildungswesen angewiesen sei, denn die Lebenschancen eines jeden Einzelnen würden entscheidend von der Qualität des Bildungssystems abhängen. Es wurden in den vergangenen Jahren vor allem in Baden-Württemberg tiefgreifende Veränderungen im Schulwesen eingeleitet. "Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulen in unserem Land ein. Schulen sollen eigenständig den Bildungs- und Erziehungsauftrag mit allen am Schulleben Beteiligten vor Ort ausgestalten können", betonte Tzschaschel bei seinem Besuch in Hockenheim.

Bürgermeister Jakob-Lichtenberg liegt Europa am Herzen. Er betonte insbesondere die Städtepartnerschaften von Hockenheim.

Sorgen um Europa

"Menschen machen sich große Sorgen darüber, wie sich Europa künftig gestalten wird", so Tzschaschel, der den klaren proeuropäischen Kurs der FDP herausstellte: "Wir Freie Demokraten werben gerade jetzt dafür, sich für Europa stark zu machen. Es ist ein großartiges Projekt, das für Frieden, Freiheit und Wohlstand steht." Eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik sei anzustreben, insbesondere bei den aufkommenden internationalen Spannungen. zg