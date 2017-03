Für Männer um Gnade gebeten

Zum Totlachen komisch: Stephan Bauer hinterlässt ein rundum amüsiertes Publikum. © Lenhardt

"Wir sind fünf Jahre zusammen, streiten viel, haben wenig Sex, dann können wir es auch offiziell machen" - der Kabarettist und Comedian Stephan Bauer ist zum zweiten Mal vor den Traualtar getreten und lässt sein Publikum an seinem neuen alten Dasein teilhaben: "Vor der Ehe wollt ich ewig leben" ist das aktuelle Programm des in Stade geborenen und in Dusslingen auf der Schwäbischen Alb aufgewachsene Künstlers überschrieben, mit dem er am Donnerstagabend im Pumpwerk für manches vom Lachen betränte Auge gesorgt hat.

Eigentlich macht "Der große Bauer", wie er gern zur Stärkung seines Selbstbewusstseins auf das Molkereiprodukt verweist, nichts anderes als in den letzten Jahren. Er plaudert sich in einer Mischung aus Underdog und "total Loser" durch seine Standard-Themen "Beziehung", "Wellness-Wahn", "Alterskrise" und "Moderne Medien".

Ohne Kulisse und Firlefanz

Dass er trotz des immer wieder feststellbaren Gag-Recyclings ein ausnahmslos begeistertes, wunderbar unterhaltenes und nach rund zwei Stunden Fleischbeschau eines Totalversagers kichernd den Heimweg antretendes Publikum hinterließ, liegt an der unnachahmlichen Art, in der Bauer seinen Abend gestaltet - ohne Kulisse, ohne Firlefanz, einfach nur er selbst.

Der knautschgesichtige Anti-Mann versteht es trefflich, sein eigenes Understatement so urkomisch zu kultivieren und so natürlich rüberzubringen, dass man geneigt ist, sich selbst in seinen Geschichtchen wiederzuerkennen, aber beruhigt aufzuatmen: "Da ist einer, der ist ja noch unfähiger als ich".

Bauer ist einer, der dazu steht, dass er Rat gesucht hat bei Experten, die was von der Ehe verstehen: Alkoholiker, Obdachlose, katholische Pfarrer, die dann auch eingeräumt haben, "dass durch die Frau das Böse in die Welt gekommen" ist. Und das konzentriert sich voll und ganz auf den bemitleidenswerten Mann mit dem schwarzen Wuschelkopf.

Lange beschäftigt der "ganz große Romantiker", der mit seiner Gattin Hand in Hand durch die Stadt geht, "um zu verhindern, dass die Frauen in jeden Laden gehen", sich mit den Fußangeln der Paarbeziehung: Der Kommunikation ("das ist wie bei Google - man gibt ein, zwei Buchstaben ein, und schon kommen die Verbesserungsvorschläge"), dem Fremdgehen und dem gefährlichen Alltagsleben: "Forscher haben festgestellt, dass eine Frau mit fünf Kilo Übergewicht länger lebt, als ein Mann, der ihr gegenüber dieses Thema anspricht."

"Die moderne Frau ist uns über den Kopf gewachsen" - eine Erkenntnis, die dem Großmeister der klassischen Gags ein Feld eröffnet, auf dem er noch jahrelang wird grasen können. Das aber nicht nur, weil das Thema unerschöpflich ist, sondern auch, weil Stephan Bauer ein grandioser Entertainer ist, der getrost auf Showeffekte verzichten kann.

Pseudo-philosophisch fragt er: "Nehmen wir an, ein Mann hat mal eine Meinung, und weit und breit ist keine Frau in der Nähe - hat er dann trotzdem unrecht?" Wenn er den ihn betreffenden "astrologischen Supergau: Schütze" beschwört ("die einzigen Sternzeichen, die da passen, sind Löwe, Skorpion und Psychopath"). Frauentauglich und scheinbar selbstkritisch räumt Bauer ein: "Der liebe Gott hat uns mit einem Herz und einem Penis ausgestattet, aber nicht mit genug Blut, um beides gleichzeitig zu betreiben".

Bauers Winkelzüge sind nicht immer geistreich, aber sie sind zum Totlachen. Sein Kabarett trägt viele Comedy-Züge, aber es ist trotz manchmal derber Themen niemals niveaulos und immer höchst unterhaltsam. Und er ist ein Mann, der zwei Stunden Verlierer spielt und die Menschen doch mit einer positiven Botschaft nach Hause lässt: "Ich bitte sie, meine Damen, im Namen aller Männer - um Gnade". Und an alle: "Versuchen Sie, Ihren Partner zu ertragen: Es wird in der nächsten Beziehung nicht besser."