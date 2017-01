Für mehr Lebensqualität wird’s auf der Straße eng

Er fing ganz nüchtern mit den Zahlen des Haushalts 2017 an, vielen Teilnehmern des Neujahrsempfangs dürfte indessen vor allem im Gedächtnis bleiben, was Oberbürgermeister Dieter Gummer im Mittelteil ankündigte: "mühsame und belastende" Verkehrsbehinderungen durch die Arbeiten an Großprojekten, die "uns noch einiges abverlangen werden". Doch Gummer unterstrich, was nach diesen Belastungen kommen wird: eine gesteigerte Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt. Dazu soll vor allem das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) beitragen, das im April oder Mai endlich starten soll.

Die Ausführungen des OB machten deutlich, dass das neue Jahr ein bewegtes zu werden verspricht. Begonnene Großprojekte in der Innenstadt wie die Messplatz-Umgestaltung werden fortgesetzt und geplante Vorhaben wie das HÖP nach über zehn Jahren Vorlaufzeit konkret angegangen. "Ich bin sicher, dass Hockenheim von diesen Bauvorhaben dauerhaft profitiert", unterstrich Gummer vor rund 700 Besuchern.

Ohne Sperrungen und Umleitungen könnten die Arbeiten nicht planmäßig realisiert werden, sagte der OB. Derzeit arbeite die Verwaltung mit allen Beteiligten an Lösungen, wie das Verkehrsproblem während der Bauzeit gelindert werden könne.

Fortschritte am Messplatz

Voraussichtlich im Februar beginne am Messplatz die Neubebauung der Firma Conceptaplan mit den Erdarbeiten für die Tiefgarage. Im Frühjahr rechnet Gummer auch mit dem Start des zweiten Bauabschnitts Messplatz, der den neuen Parkplatz vor dem Gauß-Gymnasium umfasst. Bis Spätsommer/Herbst soll er erledigt sein. Den Bau eines neuen Parkplatzes zwischen Richard-Wagner-Straße und Schubertstraße, der den Parkdruck rund um das Schulzentrum verringern soll, kündigte das Stadtoberhaupt für 2018 an.

Eng wird's für den Verkehr im Zentrum, wenn die Stadtwerke voraussichtlich zwischen Juni und Dezember im Bereich Fortunakreuzung, Obere Hauptstraße bis Walldorfer Straße Gas- und Wasserhauptleitungen sowie Hausanschlüsse erneuern. Doch führe daran kein Weg vorbei, weil bereits im vergangenen Jahr durch Korrosion zwei Schäden an der Leitung entstanden seien. Die Einmündung Untere Mühlstraße/Obere Hauptstraße soll in diesem Zusammenhang ebenfalls sicherer gestaltet werden.

Platz für Bauen und Wohnen

Im Sanierungsgebiet Obere Hauptstraße Süd läuft die Schaffung neuer Bauplätze mit einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratmetern laut Gummer im Januar mit Abbruchmaßnahmen auf den Grundstücken Obere Hauptstraße 89 und 91 an.

Bauen will die Stadt auch Wohnungen - für Menschen mit niedrigen Einkommen, Flüchtlinge und Obdachlose. Der OB verwies auf die Informationsveranstaltung "Wohnraumstandorte - Städtebauliche Varianten" am kommenden Dienstag.

Nach Schätzungen des Rhein-Neckar-Kreises könnte die Stadt dieses Jahr 270 weitere Flüchtlinge kommunal unterbringen müssen, sagte Dieter Gummer: "Diese Aufgabe können wir nur Hand in Hand bewältigen." Er dankte den ehrenamtlichen Helfern im Asylnetzwerk, die gemeinsam mit allen anderen Akteuren sehr gute Arbeit leisteten.

Einen "Hockenheimer Weg" beschritten die Stadtwerke beim Freizeitbad Aquadrom, bei dem in einem zweiten Bauabschnitt im Winter 2017/18 unter anderem das Foyer und die Umkleiden erneuert werden sollen, nachdem das neue Kinderplanschbecken mit Ruhebereich für Eltern Ende Januar eröffnet werden soll. Gummer erinnerte daran, dass die Veränderungen auf Kundenwünsche und ein dialogorientiertes Marketingkonzept zurückgehen.

Festival und Gabalier am Ring

Für ein "erlebenswertes Hockenheim" sorge auch ein breites Spektrum von Veranstaltungen auf dem Hockenheimring. Neben dem Motorsport kündigte er ein Festival am 16. und 17. Juni sowie das Open-Air mit Andreas Gabalier am 2. September als musikalische Höhepunkte an. Freudig blickte Gummer auf die Feier der Jubiläen 60 Jahre Erstkontakt Hockenheim-Commercy und 50 Jahre Gauß-Gymnasium voraus.

Große Anstrengungen unternehme die Stadt für Kinder. Die Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen stoße räumlich an ihre Grenzen. Weil die Kommune mit 58,5 Prozent den mit Abstand größten Anteil der Kosten bei der Ganztages- und Kleinkinderbetreuung finanziere, müsse über eine Erhöhung der Elternbeiträge entschieden werden.

Die Ehrung für bürgerschaftliches Engagement musste aufs kommende Jahr verschoben werden: Biologe Uwe Heidenreich vom BUND hält sich aktuell im Ausland auf, teilte der OB mit.

Der Chor "Vocal offspring" der Musikschule Hockenheim und der Chor "Cantiamo" unter Leitung von Philipp Schädel sowie die Ballettschule Janyska gestalteten das kulturelle Rahmenprogramm. Baudirektor Peter Schneider vom Regierungspräsidium Karlsruhe machte mit einer Bildpräsentation neugierig aufs HÖP und lud auf den Infoturm zur Baustellenbeobachtung ein.