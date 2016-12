„Fürchtet euch nicht!“ – auch in schwerer Zeit

Die Kirchen waren an Weihnachten wieder gut besucht. Ob beim Festgottesdienst in der katholischen Kirche (links) oder beim Familiengottesdienst mit Krippenspiel im evangelischen Gotteshaus: Jung und Alt feierten die Geburt Christi.

Mehr als jedes andere Fest des Jahres ist Weihnachten ein Fest der Gemeinschaft, bei dem sich Menschen untereinander näher kommen. Und in erster Linie ein Fest der Familie. Natürlich muss gerade in großen Familien überlegt werden, wann man sich wo trifft, letztendlich findet sich aber sicherlich stets eine Lösung, um zusammen zu sein und die Gemeinschaft zu erleben und richtiggehend zu spüren.

Politische und sonstige Ereignisse können diese Gemeinschaft nicht völlig durcheinander bringen. Die schrecklichen Ereignisse sorgen aber überall für Gesprächsstoff. Weihnachten als Fest des Friedens, Weihnachtsmärkte als Treffpunkt vor den Festtagen, und dann ein brutaler Angriff auf Menschen, die nichts anderes gemacht haben, als fröhlich einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die Gefahren, um nicht gleich sagen zu müssen, die Lebensgefahr ist auch bei uns "angekommen", das grausame Attentat in Berlin, der Versuch, Schrecken und Tod mit einer Nagelbombe auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt, von einem strafunmündigen Zwölfjährigen vorbereitet. All dies lässt auch bei uns in der Kurpfalz die Menschen noch näher zusammenrücken.

Kalendermäßig betrachtet war Weihnachten 2016 eher unspektakulär. Eine "normale volle" Woche vor Weihnachten, im Grunde genommen genügend Zeit, die Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Das haben auch die meisten Geschäftsleute in Hockenheim so erlebt. Die "Aller-Last-Minute-Geschenke-Sucher" sind sicherlich eine, wenn auch kleine Spezies für sich, für sie könnte man drei Extra-Einkaufstage in den Kalender nehmen, sie kämen trotzdem in Bedrängnis.

Feierstunde auf dem Friedhof

Wer unbedingt an Heiligabend Schnee möchte, der muss recht weit weg in die Berge fahren, aber nicht einmal dort kann heutzutage noch die Garantie für den Bau eines Schneemannes gegeben werden.

Weihnachten ist das Fest des Jahres, das alle Generationen berührt. Die Augen der Kinder strahlen ebenso wie die der Senioren, die sich grundsätzlich gerne an ihre eigene Kindheit erinnern. Die Verbundenheit von Menschen zeigt sich an Weihnachten aber auch über die Schwelle des Lebens hinaus. Auf den Gräbern von Verwandten und Freunden werden Kerzen entzündet, Blumen und Gestecke niedergelegt. Ein zentraler Punkt dabei ist die kleine musikalische Feierstunde auf dem Hockenheimer Friedhof mit dem Sängerbund-Liederkranz.

Bei aller "Verweltlichung" ist und bleibt Weihnachten aber ein zutiefst christliches Fest. Dies machen die guten Besuche der Gottesdienste deutlich. Auch hier wird die generationenübergreifende Bedeutung nachvollziehbar. Die Krippenspiele für die Kinder am Nachmittag fanden ebenso viel Zuspruch wie die Christmetten in den drei großen Hockenheimer Kirchen und die Festgottesdienste am ersten Weihnachtsfeiertag. In den Predigten in allen drei Kirchen zog man von der grundsätzlichen Weihnachtsbotschaft Parallelen zu unserer Zeit, um das Weihnachtsfest in der Jetztzeit noch erlebbarer zu machen.

Viele Menschen verspüren Angst

Pfarrer Michael Dahlinger von der evangelischen Kirche stellte an Heiligabend das Wort des Engels, "Fürchtet euch nicht!", in den Mittelpunkt. Der Engel spreche aus und spreche uns damit an, weil viele Menschen Angst verspüren. Das Leid, von dem wir immer wieder erfahren, berühre uns alle, so Pfarrer Dahlinger. Der kleine Jesus und seine Eltern mussten vor den Gewaltherrschern jener Zeit fliehen. "Da hat sich seit 2000 Jahren nicht viel geändert", stellte Michael Dahlinger sachlich und zugleich betroffen machend fest. Engel seien keine Pressesprecher oder Verlautbarungsorgane, aus ihnen spreche Gottes Wort und das ist, so Dahlinger, ein schöpferisches und aufbauendes Wort. Zum Abschluss meinte Dahlinger: "In einer Zeit, in der uns oft Halbwahrheiten, Lügen, Gerüchte und postfaktische Facebookbrocken um die Köpfe gehauen werden und uns der Angstmacherei ausliefern möchten, drückt sich der Engel Gottes glasklar aus: Fürchtet euch nicht!".

In der katholischen St. Georgskirche ist es seit einigen Jahren Tradition, dass Thomas Herkert im Festgottesdienst am ersten Feiertag die Predigt hält. Herkert stammt aus Plankstadt, ist Direktor der katholischen Akademie in Freiburg und seit den Studententagen ein guter Freund von Dekan Jürgen Grabetz. Wir sollten Gott nicht im "Himmel da oben" suchen, meinte Herkert. Gott sei nicht dort, denn er sei hier bei den Menschen und deshalb wisse er auch, wie es hier "bei den Menschen ist". Thomas Herkert nannte es eine nahezu unglaubliche Aussage, dass Gott sich auf den Weg in diese Welt gemacht habe und hier auch angekommen sei. Er helfe uns durch seine Fragen an uns, er werbe um unsere Freundschaft.

Grundlagen ihrer Überlegungen bei Pastorin Hanna Lehnert war ein im Jahre 1942 entstandenes Lied von Gottfried Wolters, das viele als ein Kinderlied betrachten, das aber im Grunde genommen ein Weihnachtslied ist: "Heut' ist ein Sternlein vom Himmel gefallen." Wenn der Himmel zur Erde komme und ein Leuchten in die Herzen bringe, sei das, so die Pastorin, eine treffliche Zusammenfassung der Weihnachtsbotschaft.