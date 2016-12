In den Winterferien:

Der FV 08 bietet auch im Januar wieder für interessierte Kinder von sechs bis zwölf Jahren ein Winterferien-Fußball-Camp in der Rudolf-Harbig-Halle an. Das Camp bietet eine ideale Ferienbetreuung von Mittwoch, 4. Januar, bis Freitag, 6. Januar, jeweils von 9 bis 14 Uhr inklusive Mittagessen.

Bei der Veranstaltung steht der Spaß an der Bewegung und am Spielen im Vordergrund, teilt der Fußballverein mit. Die Trainer vom FV 08 bieten aber auch neben dem Spaßcharakter zusätzlich die Möglichkeit, die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler zu verbessern. Am Ende des Fußball-Camps werden ein Wettbewerb und ein Abschlussturnier durchgeführt.

Für das Camp sind noch Plätze frei, so dass sich interessierte Eltern und Kinder per E-Mail an vorstand2@fv08.de oder unter Telefon 0176/42 59 71 60 noch bis Ende des Jahres beim zweiten Vorsitzenden des FV 08, Matthias Filbert, anmelden können. zg